SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enfermeiros se reuniram em um ato no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (6) para cobrar a implementação do novo piso da enfermagem.

A manifestação aconteceu em Benfica, bairro na zona norte da capital fluminense, onde o presidente Lula participou da cerimônia de inauguração de unidades do complexo Super Centro Carioca de Saúde, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro.

O ato foi organizado por entidades sindicais da categoria, como o Fórum Nacional da Enfermagem e o Sindenfrj (Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro).

Líbia Bellusci, líder sindical da categoria, diz que os enfermeiros tentaram fazer contato com Lula para discutir o piso, mas não foram atendidos.

Questionada, a assessoria do presidente disse que não registrou pedido de contato com Lula.

Sancionado por Bolsonaro em agosto e suspenso pelo STF no mês seguinte, o novo piso nacional da enfermagem gerou confusão no setor.

A lei não indicou o custeio dos salários, o que provocou reação das entidades patronais contra o piso. O caso está em análise no STF, mas o Congresso promulgou, em dezembro, uma PEC que destravou fundos públicos para custear os hospitais públicos e redes de atendimento ao SUS.

Agora, os enfermeiros cobram a edição de uma medida provisória que determine como os recursos chegarão aos hospitais.

Um relatório com texto-base para a MP foi feito por um grupo de trabalho do Ministério da Saúde composto por representantes das secretarias da pasta, consultoria jurídica, Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e Fórum Nacional da Enfermagem.

O ministério disse à reportagem nesta segunda que o relatório ainda está sendo analisado pela pasta, que deve publicar uma nota sobre o tema nos próximos dias.