SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha no sistema de sinalização, registrada às 4h46, paralisou a linha 15-prata do monotrilho de São Paulo nesta terça-feira (7).

No início das operações, os trens circularam com velocidade reduzida. Às 5h52 as estações foram fechadas para que as equipes de manutenção pudessem acessar as vias e normalizar o funcionamento do sistema de sinalização, segundo o Metrô.

Segundo o Metrô, no início da operação houve instabilidade no sistema de controle e circulação. Os problemas foram sanados a partir das 7h10, de acordo com o Metrô, mas a essa altura os passageiros já enfrentavam um verdadeiro caos para conseguir chegar aos seus destinos.

O trecho entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial é atendido por ônibus gratuitos do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência). Há aglomerações na frente das estações e reclamações sobre a quantidade insuficiente de ônibus.

Sem conseguir embarcar nos ônibus do Paese, muitos passageiros tentaram seguir nos ônibus municipais, mas estes ficaram lotados rapidamente.

Na avenida Vila Ema, que passa junto ao monotrilho, muitos coletivos, completamente lotados, já não abriam as portas para os passageiros que aguardavam nos pontos de ônibus.

Passageiros usam as redes sociais para falar sobre a situação.

"E mais uma vez o povo paulista não tem paz. Linha 15-prata totalmente parada", escreveu uma usuária do monotrilho no início da manhã.

"Galerinha monotrilhers, o monotrilho está parado", avisou outra. "Monotrilho sempre fazendo o que ele faz de melhor: não funcionar", reclamou mais uma.

É o segundo problema nos últimos dias. No dia 20 de janeiro, falhas no sistema de controle também paralisaram a linha 15-prata do monotrilho.

Na ocasião, depois de circularem com velocidade reduzida desde as 6h, os trens pararam de vez às 10h55. E só voltaram a circular as 16h19. O Metrô informou, porém, que precisou interromper a circulação novamente às 19h49 por por causa de outra pane nos sistemas de controle.