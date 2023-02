SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedidos de investigação de Bolsonaro vão para primeira instância, Lula na Casa Branca, revisão do auxílio Brasil e outras notícias para começar este sábado (11).

GOVERNO LULA

Brasil se decepciona com valor oferecido pelos EUA para Fundo Amazônia. Cifra de US$ 50 milhões não foi incluída no comunicado conjunto dos presidentes Lula e Biden.

JUSTIÇA

STF segue rito e envia pedidos de investigação de Bolsonaro à 1ª instância. Ministros justificam que ex-presidente perdeu foro por prerrogativa de função ao deixar cargo.

AUXÍLIO BRASIL

Governo fará revisão do Auxílio Brasil e pode cortar 2,5 milhões de benefícios. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social prevê avaliação de 10 milhões de cadastros.

YANOMAMI

Irmã do governador de RR é alvo de operação da PF contra lavagem de dinheiro em comércio de ouro. OUTRO LADO: Defesa de Vanda Garcia não foi localizada, e Antonio Denarium diz desconhecer investigação.

TARCÍSIO FREITAS

Tarcísio diz que errou ao afirmar que autismo pode deixar de existir. Governo foi criticado por especialistas após afirmar que condição pode desaparecer em crianças.

CULTURA

Com falência da Livraria Cultura, editoras empacotam livros e esvaziam loja. Companhia das Letras e JBC estão entre casas que deixaram a unidade do Conjunto Nacional nesta sexta-feira (10).

GOVERNO BIDEN

EUA derrubam novo 'objeto de alta altitude' que sobrevoou país. Casa Branca diz que instrumento voava a 12 km de altura e trazia riscos à aviação civil.

TERREMOTO

Bombeiro explica como é possível sobreviver debaixo de escombros após terremoto. Brasil enviou à Turquia missão humanitária composta de 26 militares e quatro cães para ajudar nos resgates.

INTERNET

Google demite brasileiros em meio a corte global de 12 mil funcionários. Aviso de dispensa chegou aos funcionários via email nesta sexta-feira.

COTIDIANO

Padres brasileiros são sobretudo brancos, estão estressados e vêm de classes baixas. Pesquisa que revela perfil do clero nacional gerou o recém-lançado livro 'Operários da Fé'.

CELEBRIDADES

Vizinhos de Neymar chamam polícia e querem processar craque após festa de aniversário. Brasileiro teria quebrado atmosfera familiar da região com celebração em estilo brasileiro.

COTIDIANO

Veja dicas de como evitar roubos e furtos nos blocos de Carnaval. É recomendado, por exemplo, levar dinheiro em espécie e guardar pertences em doleiras, mais seguras.

CARNAVAL

Cervejarias fazem esquenta pré-Carnaval com blocos e geladas. Hocus Pocus, Avós e EAP promovem a folia neste sábado (11).

MUNDIAL DE CLUBES

O Real Madrid e o Al Hilal se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (Marrocos), pela final do Mundial de Clubes da Fifa. Antes disso, às 12h30 (de Brasília), o Flamengo e o Al Ahly disputam o terceiro lugar, no estádio Ibn Tabouta, em Tânger (Marrocos).