RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sereias, super-heróis, piratas, Chaves e até Ursinhos Carinhosos, acordaram cedo neste sábado (11) para colocar o bloco nas ladeiras de Santa Teresa, na região central do Rio.

Às 7h30 foliões de perna de pau e bonecos gigantes já tomavam o largo dos Guimarães, onde o bloco Céu na Terra se concentra.

A pedagoga Patrícia Cunha, 36, comemorou a primeira vez que conseguiu chegar a tempo da saída do bloco que há mais de duas décadas arrasta multidão.

"Eu sou uma caça-bloco. Vou em tudo, mas aqui tem que chegar cedo porque senão perde. Hoje eu consegui, e posso me considerar uma foliona raiz", disse pulando ao som das marchinhas tradicionais do carnaval carioca que embalam o cortejo.

Com sol ainda baixo, apesar do calor, os foliões não se deixaram desanimar pelo sobe e desce das ladeiras do bairro.

A turismóloga Juliana Santana era uma das mais animadas -e levou a filha Lina, de 1 ano. "Venho desde que estava grávida dela. Minha filha sempre gostou, ficava quietinha na barriga!", contou.

Segundo a Polícia Militar, o bloco reuniu cerca de 5.000 pessoas e não houve registro de ocorrências.

Já a rua Primeiro de Março, no centro, foi tomada pelo megabloco Chora me Liga. Foliões também madrugaram para curtir o cortejo que traz a temática sertaneja e já se concentrava às 7h.

O advogado André Pinto, conta que acordou às 5h30 para se produzir. "Eu uso purpurinas ecológicas. As que eu já tinha perderam a validade porque a última vez que usei foi no Carnaval antes pandemia. Então, tive que comprar tudo novo, fantasia nova, e acordei duas horas antes para me preparar com estilo", disse, exibindo com orgulho a fantasia de fauno.

Até a banda começar o show às 9h30, teve DJ para esquentar o público.

Como ocorre no circuito dos megablocos, que vai da rua Primeiro de Março até a avenida Presidente Antonio Carlos, policiais militares bloquearam os acessos e fizeram a revista em foliões e vendedores ambulantes.

De acordo com a lista oficial da prefeitura, mais de 80 cortejos desfilam entre este sábado (11) e domingo (12). Até o fim do mês, estão previstos mais de 400 pela cidade.

Além dos desfiles do calendário oficial, a programação na cidade conta com festas e outros eventos ao longo do fim de semana.

Neste sábado, o Bloco do Silva se apresenta no NAU Cidades, na zona portuária, a partir das 20h, com repertório que traz sucessos da música brasileira.

Na zona sul, Sidney Magal comanda a noite Sou Brega, que tem ainda os blocos Desliga da Justiça e Fogo e Paixão, além do Amor e Sacanagem, com Aíla, Felipe Cordeiro, Keila e o DJ Pepe Jordão. A festa acontece no Clube Monte Líbano, no Leblon, às 21h.