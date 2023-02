SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Broco da Burocra animou o pré-carnaval de São Paulo, neste sábado (11), na esquina das alamedas Barão de Limeira e Eduardo Prado, em Campos Elíseos, na região central da cidade.

Mesmo sob uma garoa que insistiu participar do desfile, os cerca de cem foliões, entre funcionários públicos da prefeitura, governo do estado e amigos, fizeram a festa. Eles misturaram ao samba a burocracia e o jogo do bicho.

A funcionária pública, Gabrielle Dias, 30, disse que a festa simboliza a união do povo e a ocupação do espaço público.

"A burocracia é muito mais do que um carimbo e funcionário público. É a representação do povo nas estruturas do governo. O nosso chefe é o cidadão. Trabalhamos para a cidade, independentemente do chefe e de partido político."

Os integrantes do bloco usavam adereços que simbolizavam os animais do jogo do bicho. "A ideia, é mostrar que as pessoas estão esperançosas e tentam se agarrar à sorte em meio a um país que está um caos', afirma Dias.

Não havia policiamento e nem ambulantes no local, apenas uma funcionária da prefeitura, que se apresentou como produtora do carnaval.