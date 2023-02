SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último romântico! Penn Badgley, 36, protagonista da série "You" (Netflix) contou sobre os bastidores da produção e disse que conversou com os produtores pedindo que filmasse menos cenas de sexo. O motivo? Para não atrapalhar a relação com Domino Fike, com quem está casado desde 2017.

Além do relacionamento, o ator explica que não quer ficar marcado como galã ao interpretar o caçador Joe Goldberg. "É muito importante para mim, fidelidade em todos os relacionamentos, e especialmente no meu casamento, é importante para mim, e chegou a um ponto em que eu não queria fazer isso", contou em participação no podcast Podcrushed. Ele explicou ainda que já vinha pensando na questão desde que começou a filmar a série, há quatro anos.

"Na verdade, essa é uma decisão que tomei antes de participar do programa", disse Badgley. "Acho que nunca mencionei isso publicamente, mas uma das principais coisas é: 'quero me colocar de volta em uma carreira em que sou sempre um protagonista romântico?"

"Eu assinei este contrato. Eu me inscrevi para este programa. Sei o que fiz. Não dá para tirar esse aspecto do DNA do conceito dele. Então, minha pergunta para os produtores foi quão menos de cenas de sexo eles poderiam ter", afirmou, se surpreendendo com a resposta positiva.

"Sera nem piscou. Ficou muito feliz por eu ter sido tão honesto. Ela se sentiu quase como que empoderada. Eles voltaram com uma redução fenomenal das cenas", acrescentou.