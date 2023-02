SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu cinco mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtar telefones celulares em eventos fechados e locais de grande aglomeração. Com elas, foram localizados 61 aparelhos.

O grupo foi preso na madrugada deste sábado (11) durante uma festa de pré-Carnaval no estádio do Canindé, na região central de São Paulo.

A ação ocorreu poucas horas antes do início da folia oficial na cidade, uma vez que os primeiros blocos cadastrados pela prefeitura desfilaram já na manhã deste sábado.

O delegado responsável pela ação, Percival Alcântara, do 5° DP (Aclimação), afirmou que as suspeitas agiriam na folia de rua. "O Carnaval é um prato cheio, com aglomeração, bebidas, distração, muita muvuca, barulho."

As mulheres foram localizadas por policiais civis infiltrados no evento.

O quinteto foi indiciado por associação criminosa e furto qualificado.

Neste sábado, durante o Carnaval de rua, a Polícia Militar deteve ao menos quatro pessoas. Três delas foram detidas durante a passagem de um bloco pela praça do Patriarca, no centro. Um celular iPhone 13 foi recuperado.

Também durante o cortejo de um bloco, um homem, que estava com cinco celulares, foi preso na avenida Henrique Schaumann, em Pinheiros, zona oeste da capital.