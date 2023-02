SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da chuva que insistiu em cair durante todo o sábado (11) e estragou o pré-Carnaval de parte dos foliões, o domingo (12) deve começar com o tempo ideal para os ansiosos em curtir a folia nas ruas da capital paulista. Isso porque não há previsão de chuva para a cidade durante a manhã, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento e Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), da prefeitura.

Os termômetros começam o dia na marca dos 19ºC e alcançam a máxima de 28ºC no início da tarde. Mesmo com um pouco de nebulosidade, o tempo ficará abafado.

Mas a felicidade dos que pretendem se aventurar nos bloquinhos, no entanto, não deve durar tanto. Há previsão de chuva durante a tarde. Segundo o CGE, as precipitações devem se estender até o início da noite, quando a maior parte dos cortejos acaba.

Estão previstos mais de 80 desfiles de blocos em todas as regiões da capital paulista neste domingo.

As pancadas de chuva terão intensidade de moderada a forte e poderão estar acompanhadas de rajadas de vento e raios, com potencial para alagamentos, de acordo com o CGE --o que pode atrapalhar a parte final da folia.

Além disso, pode ser que a chuva se atinja toda a capital paulista neste domingo.

Neste sábado, as zonas leste e norte de São Paulo foram as mais afetadas pela chuva segundo medição do CGE.