SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o céu claro, o paulistano resolveu botar a cara no sol e aproveitar a programação de pré-Carnaval da metrópole. Neste domingo (12), a festa esquentou. A novidade foi o Bloco da Maria, da cantora Maria Rita. Por volta do meio-dia, ela deu início à programação no Ibirapuera, palco já consagrado da folia brasileira.

"Estou tão feliz de estar aqui", disse Maria Rita. "Vamos nos hidratar, respeitar. Não é não. Não vamos ficar passando a mão nas meninas nem nos meninos", avisou.

De vestido longo, cinza perolizado, a cantora fez o público cair no samba. Público, diga-se, bastante diverso, com muitas famílias e crianças, inclusive bebês em carrinhos.

"Sou do samba. Não dava para perder a Maria, ainda mais com esse dia abençoado de lindo", disse a empresária Maria Christina de Souza e Silva, 32, que veio de Interlagos (zona sul de SP) com um grupo de 12 amigas, com idades que passeavam dos 19 aos 63 anos. "Viva o Carnaval, a festa mais democrática do Brasil."

Vizinha do Ibirapuera, a dentista Fernanda Nahas, 43, aproveitou o domingo de sol para ir ao show acompanhada de Noah,8, seu cão da raça jack russell. "Aqui nos arredores do parque está um clima bem tranquilo, bem família. Sabia do show da Maria Rita. Monobloco, estou descobrindo agora. Acho que vou ficar nos dois", disse ela.

Nahas fez questão de ressaltar que aquele ambiente, na maior metrópole do país, conspirava a favor para que os foliões curtissem uma festa autêntica, civilizada e "sem muvuca".

A área do parque, vale ressaltar, estava bem policiada.

O evento é organizado pela Pipoca em parceria com a prefeitura. Criada oficialmente em 2011, ela é uma plataforma de impacto cultural para pessoas, marcas e cidades, que busca tornar os centros urbanos melhores para se viver, como explica Rogério Oliveira, 47, fundador da Pipoca.

"São Paulo tem o melhor pré e pós Carnaval do Brasil", afirma o empresário. "Quando começamos, há 11 anos, o paulistano fugia de São Paulo durante o Carnaval", conta. "Agora, atraímos até gente de fora."

O Bloco da Maria faz o esquenta para o sexto desfile no Carnaval de rua paulistano do Monobloco, reconhecido por sua bateria com 250 ritmistas que animam os foliões com grandes clássicos da MPB.

O trajeto do Monobloco estava previsto para começar em seguida, saindo da avenida Pedro Álvares Cabral, 220.

Depois de uma largada "caída", em meio à chuvarada de sábado, Solange Pinho de Souza, 41, vendedora oficial --"ambulante é nome depreciativo", diz ela--, esperava por um domingo mais solar, com impacto nas vendas.

"A chuva de ontem atrapalhou bastante ", disse Souza, que voltou para casa com metade do estoque. "É o meu primeiro Carnaval como vendedora. Na semana que vem, vou concentrar meus esforços no Carnaval da região da Augusta. Mais muvucado, com certeza, mas com mais gente da bebedeira", brinca.

Beberrão ou não, o folião espera, ao menos, que São Pedro colabore na semana que vem.