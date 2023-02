RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os bombeiros localizaram neste domingo (12) dois corpos na baía de Guanabara e IML (Instituto Médico Legal) usca confirmar se eles são os dois últimos desaparecidos de um naufrágio que ocorreu há uma semana próximo à ilha de Paquetá.

Os corpos são de um homem e de uma mulher e foram resgatados perto da ilha de Mocanguê, em Niterói, na região metropolitana do Rio.

No total, 14 pessoas estavam a bordo da traineira Caiçara, que no dia acidente era usada para um passeio que saiu da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Os passageiros eram amigos, e alguns tinham relação de parentesco entre si.

Seis corpos foram retirados da água sem vida. Outras seis pessoas sobreviveram. Fábio Dantas Soares, 46, e Isabel Cristina de Souza Borges, 38, não tinham sido localizados até este sábado (11).

"Caso seja confirmado pelo IML que são as duas últimas vítimas desaparecidas do naufrágio, a nossa missão estará cumprida. É um alento muito grande para familiares e amigos dessas vítimas poderem realizar um sepultamento digno", disse em nota o secretário de estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, coronel Leandro Monteiro.

Por volta das 17h deste domingo, a Polícia Civil ainda não havia confirmado se os dois corpos encontrados são dos desaparecidos no naufrágio.