Análise de votações sugere base frágil de Lula na Câmara, governo tropeça ao criticar o Banco Central, programa prevê câmeras em uniformes policiais e outras notícias para começar esta segunda-feira (13).

POLÍTICA

Histórico de votações reforça base frágil de Lula na Câmara. Análise mostra que mesmo partidos de esquerda nem sempre estiveram alinhados ao PT no plenário.

ECONOMIA

Lula e PT tropeçam nos argumentos ao criticar o Banco Central. Autoridade monetária faz mais alertas agora do que sob Bolsonaro, mas discurso petista tem exageros e imprecisões.

SEGURANÇA PÚBLICA

Governo Lula prepara programa de câmeras em uniformes policiais. Especialistas avaliam que proposta é positiva, mas defendem planejamento.

CARNAVAL

Blocos arrastam multidão com hits e manifestações pró-Lula em SP. Pré-Carnaval engrena com artistas de peso nas ruas e público engajado.

REPRESENTATIVIDADE

Negros são menos de 15% no primeiro escalão dos governos estaduais. População preta ou parda soma 56%, mas só 1 a cada 7 secretários se declara negro.

GOVERNO DE SP

Tarcísio recebe diagnóstico de Covid e vai despachar do Palácio dos Bandeirantes. Governador apresenta sintomas leves da doença.

SÃO PAULO

Prefeitura intensifica remoção de barracas de sem-teto no centro. Pessoas em situação de rua reclamam da falta de auxílio.

MERCADO

Americanas paga à vista para ter 'maior Páscoa do mundo'.

Sob pressão da recuperação judicial, varejista tenta manter negócios e espera vender 13 milhões de ovos.

MUNDO

Terremoto já soma 33 mil mortes, e Turquia se aproxima de marca de 1939. Grupos rebeldes dificultam chegada de ajuda em regiões afetadas na Síria

CINEMA

Como A24, estúdio de 'Pearl', empilha 18 indicações no Oscar e é xodó de cinéfilos. Nome por trás do hit 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', produtora fundada em 2012 concorre a estatuetas desde 2015.

SAÚDE MENTAL

Bactérias do intestino estão associadas à depressão, mostra estudo.

Cientistas querem entender como microrganismos que vivem no corpo humano influenciam a saúde mental.

MÚSICA

Lama, chuva, sapos e cobras levam a cancelamento do segundo dia do REP Festival. Estavam previstos para a continuação do evento apresentações de Gloria Groove, Ludmilla e do cantor Emicida.