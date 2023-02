SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, defendeu nesta segunda-feira (13) os policiais da Rota que mataram um assaltante na sexta-feira (10). Vídeos da ação, que ocorreu na zona sul da capital paulista, foram compartilhados nas redes sociais.

O posicionamento é uma resposta à Ouvidoria da Polícia, que pediu o afastamento dos envolvidos na ocorrência.

Derrite se refere ao episódio como "confronto", embora as imagens mostrem apenas os policiais atirando. Os agentes apreenderam uma pistola com o assaltante morto.

"Confrontos sempre serão apurados, mas ninguém será afastado no caso da abordagem da Rota que evitou um assalto no semáforo. Até que se prove o contrário, a ação ocorreu dentro da lei", escreveu o secretário.

Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da FGV, Rafael Alcadipani contesta o posicionamento do secretário. Ele entende que o afastamento com acompanhamento psicológico seria uma medida para preservar a saúde mental dos envolvidos na ação enquanto o caso é investigado.

"Parece que o secretário está querendo acenar para a sua base bolsonarista, que sempre o apoiou. O populismo criminal nunca deu certo em São Paulo. Espero que ele tenha sobriedade e mantenha a neutralidade necessária para o cargo que ocupa", diz Alcadipani.

As imagens mostram os policiais descendo de uma viatura e atirando contra um dos assaltantes, que rendia um casal em uma moto. Luiz Fernando Alves de Jesus, 20, morreu após ser atingido.

Uma mulher de 31 anos que passava pelo local se feriu ao ser atingida por estilhaços. Um adolescente foi apreendido sem ferimentos com o celular de uma das vítimas do roubo.

Os policiais disseram ter atirado porque o suspeito teria apontado a arma na direção deles. Mas as imagens mostram o assaltante baleado correndo para fugir.

É possível ver um dos policiais militares atirando uma vez no suspeito já caído na calçada, a cerca de 20 metros do local do assalto.