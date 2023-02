SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis peruanos foram presos em um motel na noite deste domingo (12), suspeitos de furtos em Goiás. Foram mais de 2 mil peças íntimas, roupas, calçados e brinquedos, furtados em shoppings de Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde foram detidos.

Segundo a Polícia Militar, a mercadoria recuperada é avaliada em cerca R$ 100 mil. Também foram apreendidas mochilas, uma quantia em dinheiro e um carro que estavam com eles.

O grupo é formado por três homens e três mulheres, incluindo uma grávida. Os seis estavam no motel desde o dia 7 de fevereiro e era lá onde guardavam os produtos.

A PM chegou até eles após ser acionada por funcionários do estabelecimento, que desconfiaram da origem dos produtos armazenados no local. Segundo a denúncia, o grupo ocupava dois quartos, mas saiam pela manhã e voltavam somente à noite.

Os suspeitos usavam mochilas com fundo falso durante os furtos. E, para burlar o sistema de alarmes, eles enchiam as bolsas com papel alumínio. Assim, conseguiam sair das lojas sem levantar suspeitas.

Aos policiais, os peruanos disseram que levariam os produtos furtados em Goiás para serem vendidos em São Paulo.

Além disso, o capitão Mendonça, da PM de Goiás, disse que o grupo também praticava o crime em outros países.

