SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Cultura paulistana pediu nesta segunda-feira (13) o reforço do policiamento para monumentos históricos da cidade durante o Carnaval. A solicitação ocorreu depois de uma escultura ser vandalizada no largo do Arouche, na região central, no fim de semana de pré-folia.

A secretaria quer que o reforço valha para todos os monumentos da cidade e disse que o patrimônio histórico municipal sofre impactos durante épocas de grande movimento de pessoas, como o Carnaval.

Na manhã de domingo (12), a pasta identificou que a escultura "Depois do Banho", do modernista Victor Brecheret (1895-1955), foi vandalizada. A estátua de bronze foi retirada do local em que estava fixada. Não há informação sobre suspeitos ou em que momento a obra foi danificada.

No sábado (12), blocos de Carnaval passaram pelo largo do Arouche.

Segundo a prefeitura, ainda nesta segunda a escultura seria recolocada e acrescentou que seria feito um reforço na fixação com o granito.

A escultura é uma das obras consideradas prioritárias do programa Adote uma Obra Artística, mas nunca houve interessados em adotá-la. A pasta disse que está em contato com familiares de Brecheret para pensar em ações para proteger o acervo do artista.

A obra "Depois do Banho" é uma das mais importantes da carreira do artista. Instalada no largo do Arouche na década de 1940, a escultura é um dos poucos nus artísticos expostos pela cidade. A instalação dela foi parte de um plano de "embelezamento" de São Paulo.

Além dessa estátua, o largo do Arouche conta com outros novo monumentos, que sofrem há anos com a insegurança da região. Em 2001, o busto do jurista José Augusto Cesar Salgado desapareceu da praça. Em 2004, foi furtado o busto do poeta Guilherme de Almeida. As obras nunca foram recuperadas.