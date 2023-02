SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e três outras pessoas estão desaparecidas após o desabamento de duas casas na noite desta segunda-feira (13) em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, por causa do temporal que atingiu a cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva forte provocou ao todo nove desabamentos e ao menos 30 casos de inundações e alagamentos.

O pronto-socorro do bairro Zé Garoto foi tomado pelas águas. Imagens divulgadas por moradores nas redes sociais mostram a unidade de saúde alagada, com água entrando por todos os lados.

O prefeito da cidade, Capitão Nelson (Avante), esteve no local durante a noite para verificar os danos e as ações necessárias para os atendimentos serem mantidos. Segundo ele, o temporal desta segunda foi o terceiro em uma semana, com índices pluviométricos superiores a 200 mm.

Sirenes de emergência foram acionadas nos bairros Pontal, Gradim, Patronato, Boa Vista, Porto Novo, Tenente Jardim, Arsenal, Engenho Pequeno, Zumbi, Nova Grécia, Itaúna e Novo México.

Agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Assistência Social foram aos locais para orientar a população. Escolas e igrejas funcionam como pontos de apoio.

Em Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, um temporal causou alagamentos em diversos pontos da cidade, também nesta segunda.

No centro, um carro foi arrastado pela força da água e foi parar em um córrego. A enxurrada deixou outros veículos afundados no local. Não há informações de feridos, desalojados ou desabrigados.

As fortes chuvas na região têm causado transtornos desde a última sexta-feira (10), quando houve a queda de uma barreira no km 239 da Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. O trecho em Piraí permaneceu interditado ao trânsito por sete horas.