SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma van escolar perdeu o freio, bateu em uma árvore e caiu em uma ribanceira, deixando 18 pessoas feridas na região metropolitana de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são adultos e crianças, mas não há detalhes sobre idades e sexo de cada uma delas.

De acordo com informações iniciais, 13 vítimas tiveram ferimentos leves, 4 estão com suspeita de fraturas, e uma outra vítima foi considerada grave. Mas, como atendimento ainda acontece, os números podem mudar.

O acidente foi no bairro Duquesa II, em Santa Luzia. Algumas vítimas foram levadas aos hospitais João XXIII e Risoleta Neves, ambos na capital mineira.

Um helicóptero dos bombeiros e ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do município foram acionados para a ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta de 12h40. O veículo teria perdido o freio. O trânsito foi interditado na avenida para o atendimento às vítimas.

A reportagem tenta contato com a prefeitura de Santa Luzia para saber se a van era particular ou estava a serviço do município.