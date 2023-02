SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de homens fez um arrastão e levou 13 veículos de uma concessionária de revenda de carros de luxo em Fortaleza na noite desta segunda-feira (13). O prejuízo estimado passaria de R$ 1 milhão.

O momento do roubo, registrado no bairro Guararapes, foi gravado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver quando o grupo chega no local em uma caminhonete.

Os homens descem do carro e, armados, levam veículos, alguns deles, de luxo, como uma Hilux e um Jeep Renegade.

O caso foi registrado por volta das 18h45. As apurações preliminares da Polícia Civil apontam que o roubo teria sido orquestrado por um homem que já teve relações comerciais com o dono do estabelecimento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, oito suspeitos foram presos e sete veículos roubados foram recuperados até a manhã desta terça-feira (14).

Além dos carros recuperados, celulares e dinheiro foram apreendidos pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

A reportagem entrou em contato com o advogado da concessionária para saber a estimativa dos valores dos veículos levados e aguarda retorno sobre o assunto.