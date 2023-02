SOROCABA, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de uma mulher, que havia caído em uma correnteza, foi localizado na tarde desta terça-feira (14) em Salto de Pirapora (124 km de São Paulo) após fortes chuvas no fim de semana.

Os temporais de domingo (12) e segunda (13) causaram pontos de alagamento e inundação em ao menos 18 bairros de Sorocaba, no interior de São Paulo. A barragem de uma represa se rompeu em Itu (101 km de São Paulo) diante do volume de chuvas.

Cleidilene Nunes de Souza, 40, havia desaparecido no domingo. Ela foi vista pela última vez quando estava na beira do córrego do Ourives, no Jardim Paulistano.

Segundo os bombeiros, a vítima tentou passar por uma enxurrada, se desequilibrou e foi levada pela correnteza, que estava muito forte.

De acordo com a Defesa Civil de Salto de Pirapora, em uma hora e meia choveu 105 milímetros na cidade. O número é 12 vezes maior do que a chuva esperada para o dia todo, que era de oito milímetros.

Houve alagamentos de ruas e inundações em alguns pontos do município. Seis casas foram invadidas pela água, mas ninguém ficou desabrigado ou desalojado.

Em Sorocaba, segundo a Defesa Civil, uma casa foi interditada no Jardim Itanguá, na zona oeste. A família precisou ser removida. Houve queda de muros e de árvores.

Em um período de seis horas, choveu 100 milímetros no município. Assim, o acumulado do ano chegou a 984 milímetros, o que significa o maior volume de chuva dos últimos dez anos. Segundo a prefeitura, no mesmo período do ano passado foram 588 milímetros.

Na manhã desta terça, ainda havia pontos de alagamento no Jardim Abaeté e Vitória Régia, bairros da zona norte da cidade. Segundo o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), o nível do rio Sorocaba chegou a 2,1 metros acima do normal na noite de domingo.

Outro bairro afetado pelas fortes chuvas foi o Jardim Faculdade, na região central. Segundo moradores, eles sofrem prejuízos com enchentes há 40 anos.

O aposentado Flávio Vieira instalou há quatro anos uma porta para segurar a água, mas toda vez que chove forte, o nível sobe rápido.

"Já chegou a atingir um metro e meio de altura. As paredes ficam encharcadas, além de ter perdido vários móveis, roupas e desembolsado com materiais de limpeza", conta.

Na cidade de Itu, houve o rompimento da represa do Itaim, interrompendo o abastecimento de água em alguns bairros.

Segundo Reginaldo Santos, superintendente da CIS (Companhia Ituana de Saneamento), foi preciso interromper o serviço em algumas partes do município por questões de segurança e para manter a boa qualidade da água aos moradores.

Ainda em Itu, a adutora do sistema Pirajibu também se rompeu por causa da chuva e interrompeu o abastecimento na região do Pirapitingui, afetando 45 bairros.

De acordo com a CIS, os trabalhos de reparo na adutora do sistema Pirajibu já estão sendo realizados e o reabastecimento deverá acontecer de forma gradativa. Já quanto à represa do Itaim, o superintendente explica que será preciso avaliar o nível da água para que as obras possam ser iniciadas ainda nesta semana.

"A gente tem que fazer um trabalho como se estivéssemos trocando o pneu com o carro andando, para que a gente possa fazer a recuperação dessa represa o mais rápido possível. Esperamos que não chova para que possamos dar início aos trabalhos", afirma Santos.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta para chuvas intensas e contínuas na região de Sorocaba desta terça até a quinta-feira (15), acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo. A previsão, de acordo com o órgão, é que chova aproximadamente 75 milímetros na região.

A Defesa Civil recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo.

Em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

SP