SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma van escolar perdeu o freio, caiu em uma ribanceira e parou após bater em uma árvore, deixando ao menos 16 pessoas feridas na região metropolitana de Belo Horizonte na tarde de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são adultos e crianças, mas não há detalhes sobre sexo e idade de cada um.

De acordo com informações iniciais, eram 15 crianças e o condutor dentro do veículo. Um menino não identificado estava em estado grave, com TCE (traumatismo cranioencefálico). Outras crianças tiveram ferimentos leves, como escoriações e fraturas.

Algumas vítimas foram levadas aos hospitais João XXIII e Risoleta Neves, ambos na capital mineira. Um helicóptero dos bombeiros e ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do município foram acionados para a ocorrência.

O acidente foi no bairro Duquesa II, em Santa Luzia. Anteriormente, o número de feridos informado era de 18 pessoas mas, na verdade, foram 17 pessoas socorridas. Isso aconteceu porque uma pessoa que passava pelo local sentiu-se mal ao presenciar o acidente, e precisou de atendimento médico.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta de 12h40. O veículo teria perdido o freio. O trânsito foi interditado na avenida para o atendimento às vítimas. A Polícia Civil informou que, assim que acionada, fez perícia no local para iniciar a investigação.

O UOL entrou em contato com a prefeitura de Santa Luzia, que informou que o veículo está cadastrado junto à Prefeitura para executar o transporte escolar, mas não se encontra regularizado junto ao município, "tendo o mesmo já sido notificado pela secretaria de Segurança Publica, Trânsito e Transporte".

"Depois de gerada a notificação, o responsável tem um prazo para regularizar a situação junto ao município, depois de excedido o prazo, é aberto um processo administrativo, o qual se pede a cassação da permissão de concessão. Quando o motorista assume a condução de um veículo estando em situação irregular, ele está sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro", diz a nota.