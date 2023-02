SÃO LUIZ DO PARAITINGA, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, a 173 km da capital paulista, no Vale do Paraíba, famoso pelas marchinhas que contam a história local, terá nova data após adiamento por causa das chuvas que atingiram a cidade na última segunda (13).

Segundo a Abloc, associação que representa os blocos da cidade, as festividades oficiais, com apoio financeiro para a estrutura e atrações turísticas, acontecerão no feriado de 21 de abril.

O adiamento foi anunciado pela prefeitura na última segunda (13), após temporais no domingo (12). A chuva causou uma cheia rápida nos ribeirões do Chapéu e do Pinga, que deixou 700 pessoas desalojadas em Catuçaba, distrito de São Luiz.

Ainda segundo a Abloc, a realização da festa depende do aval da comissão técnica do Proac (Programa de Ação Cultural), do governo de São Paulo, responsável pelos recursos.

A festa que deveria começar no próximo fim de semana previa 27 blocos, 16 bandas e programação para crianças. O concurso de marchinhas, realizado há duas semanas, fez parte do aquecimento para o Carnaval, que está sem comemorações oficiais desde 2020.

Não é a primeira vez que as chuvas atrapalharam o Carnaval em São Luiz do Paraitinga. Em 2010, a região viveu um desastre, com boa parte da cidade embaixo d'água. Parte da igreja chegou a desmoronar. Com esse cenário, a festa foi cancelada.

O Carnaval de 2022 também não foi realizado devido à crise sanitária da pandemia de Covid-19.