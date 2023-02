JOÃO PESSOA, PB (FOLHAPRESS) - Desde 2020 sem desfiles por causa da pandemia, as muriçocas voltam a tomar as ruas no Carnaval de João Pessoa. O bloco Muriçocas do Miramar, com integrantes fantasiados como o inseto, desfila na noite desta quarta-feira (15) na orla da capital da Paraíba ao som de ritmos tradicionais do Nordeste e artistas como Elba Ramalho e Alok.

Considerado patrimônio imaterial desde 2012, o bloco carnavalesco foi criado em 1986, quando os locais se viam obrigados a viajar para Recife ou Salvador se quisessem grandes festejos.

Ao comemorar um aniversário, o músico e articulador cultural Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, conhecido como Mestre Fuba, viu nas ruas "entregues às muriçocas" (que seriam as ruas vazias durante a madrugada) a oportunidade para lançar a folia na praça central do bairro Miramar, hoje conhecida como praça das Muriçocas.

Na época, ele contava apenas com uma caixa de som, uma carroça e um grupo de cerca de 30 pessoas, entre eles estudantes e artistas do bairro.

As muriçocas vão desfilar na maior avenida da cidade, a Epitácio Pessoa, no aguardado pré-Carnaval. A organização diz que, para a edição deste ano, buscou aumentar a segurança dos foliões, com trabalho de prevenção ao assédio e fogos de artifício silenciosos.

O desfile reúne orquestras de frevo, batucadas e maracatus.

"Reflexo da preocupação que o Muriçocas sempre teve com a cultura popular e a diversidade de ritmos encontrada em expressões como maracatu rural, caboclos de lança, Ala Ursa e outros movimentos que são a cara do nosso povo", conta Mestre Fuba.

ARTISTAS CONVIDADOS

O bloco sai às ruas nesta quarta a partir das 20h30, da praça das Muriçocas. Haverá participação de grupos que reforçam as culturas afro e indígena da Paraíba, como Urso Amigo Batucada, Calungas, Maracastelo e o grupo Maracatu Baque Solto Leãozinho, da cidade de Pedras de Fogo (PB).

As muriçocas sairão fantasiadas com o andar do primeiro trio, ao som de Mestre Fuba e Zé. Eles abrem a folia acompanhados de novos talentos, como Juliana Linhares, Madu Ayá, Grazzi Villanueva e Renato Arruda.

Elba Ramalho é uma das estrelas esperadas da noite, que ainda terá o DJ Alok.

Frequentadora assídua do bloco, a atriz e teatróloga Suzy Lopes fala sobre a influência do grupo em seu trabalho. "Já usei o hino das Muriçocas do Miramar para dirigir uma peça, sou frequentadora desde criança. Já imagino a Epitácio iluminada e cheia de alegria com seus mascarados, colombinas e pierrôs."

Para Mestre Fuba, desfilar na quarta anterior ao início oficial da folia tem tudo a ver com a energia do Carnaval. "Batizei [o dia de hoje] de 'quarta-feira de fogo', porque é a que antecede o Carnaval. E se houver cinza, é porque houve fogo."