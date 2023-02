SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital Alemão Oswaldo Cruz inaugura nesta quarta-feira (15) um centro avançado de treinamento cirúrgico na capital paulista. A unidade vai oferecer treinamentos em cirurgia cardíaca, de cabeça e de pescoço, oncológica e vascular, entre outras especialidades.

O espaço foi concebido para suprir a carência do mercado brasileiro por programas de atualização e de aperfeiçoamento em diferentes áreas da medicina.

O projeto, localizado na avenida Paulista, recebeu R$ 10 milhões em doações e tem capacidade para treinar 350 cirurgiões por ano.

As aulas serão ministradas pelos principais nomes do corpo clínico do hospital, como o especialista em cirurgia bariátrica e metabólica Ricardo Cohen e o cirurgião gastrointestinal Sérgio Roll.