SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Dois turistas morreram afogados no mar da praia de Boraceia, em Bertioga, no litoral paulista. Rafael Moraes Rangel, 38, e a filha Isa Rebeka Oliveira Rangel, 12, moradores de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, foram encontrados já sem vida no fim da tarde de terça (14) e na manhã desta quarta-feira (15).

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimos, eles foram puxados por uma corrente de retorno ao entrarem no mar.

Banhistas que viram eles sendo arrastados acionaram guarda-vidas às 12h50 de terça.

O corpo do pai só foi localizado por volta das 18h30, na praia do Canto do Itaguá, enquanto o da filha às 6h desta quarta, próximo ao rio Guaratuba, a cerca de 11 km do local.

O caso foi registrado como afogamento na delegacia de Bertioga, e os corpos serão levados para Ferraz de Vasconcelos, onde ocorrerá o velório e o sepultamento.

Integrantes da igreja que pai e filha frequentavam se mobilizaram nas redes sociais para ajudar a família a custear o translado dos corpos. Eles estimam que valor seja de aproximadamente R$ 12 mil.

"Os corpos estão ainda em Bertioga e precisam ser transportados para que a família possa dar último adeus, aqui em São Paulo", disse Jocemara Souza, integrante da igreja, em comunicado.