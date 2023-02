SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foliões que estiveram nos blocos de pré-Carnaval que desfilaram nas últimas duas semanas em São Paulo e no Rio de Janeiro testemunharam uma nova modalidade de roubo. Bandidos têm usado spray de pimenta para causar confusão e levar celulares, carteiras e outros pertences enquanto os foliões estão atordoados pela substância tóxica.

A estratégia se soma a golpes que têm ficado mais comuns nas festas de rua, que envolvem desde a troca de cartões até estratégias mais engenhosas.

Na capital paulista, um arrastão com gás de pimenta ocorreu no último sábado (11), durante a dispersão do bloco México pra Baixo, em Pinheiros, na zona oeste da cidade. Duas pessoas que presenciaram a cena contam que um grupo brigava em meio a uma aglomeração por causa do furto de um celular, quando o spray foi disparado.

Nesse momento, ladrões se aproveitaram para roubar pertences de quem estava por perto, enquanto as vítimas cobriam nariz e boca com as mãos, deixando bolsos desguarnecidos. Um amigo da profissional de marketing Kyara Castro, 28, teve o celular furtado justamente nesse instante.

"No meio da briga, a gente começou a sentir os efeitos do gás de pimenta. Foi muito rápido, algumas pessoas começaram a tossir, outras a espirrar, e um amigo deu falta do celular bem nessa hora", conta. Ela, contudo, não soube dizer se o spray foi disparado para apartar a briga ou para facilitar os roubos.

A confusão começou por volta das 19h e, segundo Castro, não havia policiais por perto. Enquanto o gás de se espalhava no ar, ela conta, cinco pessoas cercavam e agrediam um homem. Eles estavam próximo à rua dos Pinheiros.

A Polícia Civil informou, em nota, que investiga o caso de uma jovem de 29 anos que teve sua pochete furtada durante o cortejo, naquela mesma noite. A vítima informou estava na rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, em Pinheiros, quando lançaram spray de pimenta na direção de seu namorado e levaram sua pochete logo em seguida.

O local é o mesmo onde Kyara Castro presenciou a confusão. O caso foi registrado como furto e encaminhado ao 14º DP (Pinheiros). "A equipe da unidade trabalha para identificar e prender os responsáveis", informou a polícia.

Nas redes sociais, dezenas de pessoas relatam que a mesma tática tem sido usada em blocos no Rio de Janeiro.

Um desses casos teria ocorrido na praça 15 de Novembro, no centro da cidade. A Polícia Civil carioca informou que não localizou nenhum registro desse tipo, mas precisaria do nome completo das vítimas ou do número do boletim de ocorrência para fazer uma busca precisa.

Para se prevenir e dificultar furtos e golpes durante o Carnaval, a Polícia Militar de São Paulo divulgou recomendações de segurança que incluem deixar em casa objetos de valor como celulares, câmeras fotográficas, dinheiro e joias. Para guardar os pertences, o melhor é apostar em uma doleira ou pochete que fique à frente do corpo, e não deixá-los nos bolsos de bermudas ou calças.

A PM também aconselha planejar com antecedência o roteiro de festas, com informações sobre como chegar aos locais, prestar atenção em quem está ao seu redor e marcar pontos de reencontro com amigos.