FLORIANÓPOLIS, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio na Penitenciária de Florianópolis deixou ao menos três mortos na tarde de hoje na capital catarinense. O caso aconteceu às 12h33 e começou em uma das celas do complexo prisional. Há 44 feridos, segundo a SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

Todas as três vítimas mortas são detentos que estavam na cela onde o fogo começou. De acordo com o governo de Santa Catarina, os presos foram retirados inconscientes da cela pelos bombeiros, morrendo ainda no local.

Todos já foram identificados: Danilo Barros, natural Bahia; Jerberson Souza, natural do Ceará; e Robison da Silva, natural de Ponte Serrada, Santa Catarina.

Segundo a Seap, na ala onde o fogo começou existiam 46 presos. Ao todo, são 44 feridos, dentre os quais 40 presos, sendo que 9 deles precisaram ser encaminhados para hospitais e quatro policiais militares, todos sem gravidade.

INCÊNDIO NÃO TEM RELAÇÃO COM TENTATIVA DE REBELIÃO, DIZ GOVERNO

"Não houve qualquer movimento de motim ou rebelião. Todas as forças de segurança pública deram todo o suporte necessário. Ainda não sabemos o motivo do incêndio. Vamos esperar agora o laudo oficial da perícia", declarou Neuri Mantelli, secretário adjunto da Administração Prisional e Socioeducativa.

O que provocou o fogo é apurado. O combate às chamas foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que abriu procedimento para investigar as causas junto com peritos da Polícia Científica.

Ao todo, seis equipes dos bombeiros atuaram no local para cessar as chamas, com viaturas de combate ao incêndio e ambulâncias. O atendimento aos presos recebeu apoio de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As equipes de resgate realizam uma triagem dos presos em conjunto com a Polícia Militar e o Departamento de Administração Prisional (Deap) para remoção dos detentos da unidade.

Equipes de segurança de Santa Catarina reforçaram a segurança do local. Familiares dos presos se deslocaram para a unidade em busca de informações, mas não houve registro de tumulto.