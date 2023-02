SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho Curador elegeu, em reunião nesta quarta-feira (15), o engenheiro mecânico aeronáutico Saulo Nacif como o novo diretor-executivo da Fundação Butantan. O médico hematologista Dimas Tadeu Covas entregou o cargo na última quinta (9).

Nacif é formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e tem 32 anos de experiência profissional, atuando em consultorias de gerenciamento estratégico e como executivo de novos negócios de empresas multinacionais. Ele vai liderar a fundação pelos próximos quatro anos.

A fundação é uma entidade privada que atua como braço operacional e administrativo em apoio ao Instituto Butantan, um órgão público -este sob comando do infectologista Esper Kallás.

Enquanto o instituto segue as diretrizes do Governo de São Paulo, a fundação está sujeita ao seu estatuto social e ao Conselho Curador. A reunião desta quarta foi a primeira da nova composição do conselho, sob a presidência do hematologista Carmino Antonio de Souza.

Carmino disse à reportagem nesta quarta que o Conselho Curador terá protagonismo maior nesta gestão em comparação à anterior. Ainda segundo ele, a fundação deverá acompanhar os preceitos de transparência da administração pública.

"Vamos seguir com o princípios de transparência e da impessoalidade, dando publicidade aos atos [da fundação]. Isso tudo tem que ser feito", afirmou Carmino.

A fundação, pelo seu caráter de entidade de direito privado, entendia que não deveria estar sujeita a questionamentos de órgãos fiscalizadores, como o TCE (Tribunal de Contas do Estado), nem à Lei de Acesso à Informação.

O Butantan agradeceu, em nota, os serviços prestados pela gestão Dimas, iniciada em 2017. Ele já havia deixado o posto de diretor do instituto, conforme a Folha de S.Paulo revelou em novembro do ano passado. E, na última quinta (9), pôs o cargo na fundação à disposição da nova gestão, encabeçada por Kallás.

"O Instituto Butantan e a Fundação Butantan agradecem ao médico Dimas Covas pela sua dedicação nos últimos sete anos, tempo em que ocupou a diretoria da instituição, e reconhece a sua relevância para a saúde pública do país", diz a nota.

Após a reunião em que pôs o cargo à disposição, Dimas disse à reportagem que "a etiqueta profissional manda que se coloque o cargo à disposição sempre que houver mudanças".

"O Conselho Curador mudou, e a etiqueta manda. O processo de sucessão é normal e está em curso ", escreveu Dimas à reportagem na última quinta (9).

Nesta quarta (15), Dimas não quis falar mais sobre o Butantan.

A gestão Dimas ganhou holofotes graças ao empenho pela viabilização do imunizante Coronavac ao mesmo tempo em que o governo de Jair Bolsonaro (PL) desprezava a ciência.

A saída dele, no entanto, resulta de um processo de desgaste.

Em novembro, a Folha de S.paulo revelou que o TCE investiga possíveis irregularidades em contratos sem licitação feitos pela Fundação Butantan com uma empresa fornecedora de software, a SAP Brasil Ltda. Tais acordos somam R$ 161 milhões e, segundo a análise dos técnicos do órgão, há riscos de superfaturamento nesse processo.

Então governador, Rodrigo Garcia (PSDB) determinou em novembro que a Controladoria-Geral do Estado apurasse os fatos.

Na fase de transição do governador eleito, o secretário de Saúde escolhido por Tarcísio, Eleuses Paiva, e Kallás já haviam solicitado que Dimas deixasse o comando da fundação em meio às investigações.

O Butantan negou irregularidades na contratação questionada pelo TCE e disse que "18 dos 20 maiores produtores mundiais de vacinas estão executando sua produção em soluções SAP, que cobrem o processo de ponta a ponta, desde a produção, passando pela distribuição controlada, administração, até a monitorização pós-vacina".

A assessoria de imprensa do Butantan disse em nota, na última quinta (9), que não havia nenhuma relação entre o ato de Dimas pôr o cargo na fundação à disposição do conselho e o processo no TCE.

*

OS OITO TITULARES DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO BUTANTAN

(Mandato 2023/2026)

Carmino Antonio de Souza (Unicamp)

Anna Sara Shafferman Levin (USP)

Américo Ceiki Sakamoto (USP)

Sergio Swain Müller (Unesp)

Edison Luiz Durigon (Fapesp)

Paulo Lee Ho (Fundação Butantan)

Sandra Coccuzzo S. Vessoni (Instituto Butantan)

Ana Marisa Chudzinski Tavassi (Instituto Butantan)