SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O acordo do governo para Lira bancar emendas de aliados, os gastos de Bolsonaro nos EUA, a morte de Raquel Welch e outras notícias para começar a quinta-feira (16).

GOVERNO LULA

Governo Lula abre mão de verba para Lira distribuir emendas até a deputados da oposição. Presidente da Câmara prometeu recursos como emendas para novatos, que cobram garantia de liberação do dinheiro.

YANOMAMI

PF mira grupo suspeito de 'esquentar' mais de R$ 4 bi em ouro extraído de garimpos ilegais. Operação deflagrada nesta quarta (15) cumpre mandados de busca e prisão em 7 estados e no DF.

INFLAÇÃO

'Errada', 'inalcançável', 'irrealista': gestores fazem coro a Lula em críticas à meta de inflação. Nomes de referência do mercado afirmam que é preciso considerar um objetivo realista.

TIKTOK

TikTok relata 10,5 mil vídeos golpistas derrubados em 8/1; demais big techs silenciam. Apenas cinco vídeos dos ataques antidemocráticos foram solicitação do STF; plataforma foi a única a revelar dados até agora.

MERCADO

BNDES não é hospital de empresas e não irá socorrer Americanas, diz Mercadante. Presidente do banco avalia linha de crédito para pequenos fornecedores, mas descarta socorro direto à varejista.

JUSTIÇA

Moro obtém apoio no Senado para tentar retomar projeto de prisão em segunda instância. Proposta é bandeira política do senador e constava no pacote de quando foi ministro de Bolsonaro.

POLÍTICA

Governo já gastou ao menos R$ 950 mil com viagem de Bolsonaro para os EUA. Ex-presidente viajou dois dias antes do fim de seu mandato; assessores seguem ganhando diárias por estarem no exterior.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio diz que pobre não sabe o que é esquerda e direita na política. Governador de São Paulo afirma que fará contraposição a Lula por meio de privatizações.

CULTURA

Morre Raquel Welch, atriz que foi sex symbol dos anos 1970, aos 82 anos. Artista ficou marcada por filmes de gênero como 'Viagem Fantástica' e 'Desejo de Vingança', e foi inspiração para 'Kill Bill'.

COTIDIANO

Pai e filha morrem afogados após mergulho no mar no litoral de SP. Eles foram puxados por uma corrente de retorno ao entrarem na água na praia de Boraceia, em Bertioga.

CORONAVÍRUS

CFM ignora consenso científico sobre máscaras contra a Covid. Conhecimento adquirido na pandemia mostra que a proteção é eficaz; ofício de entidade médica se baseia em estudos frágeis.

COMIDA

Chefs criam bolos que têm andar secreto e reprodução de renda de vestido de noiva. Confeiteira já recorreu a alpinistas para pendurar no teto peça em formato de lustre

SELEÇÃO

A equipe de Carlo Ancelotti, favorito para ser o novo técnico da seleção, marcou viagem ao Brasil para março. Por enquanto, Ramon Menezes, treinador do Sub-20, fica como interino.