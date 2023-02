SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 4-amarela do metrô opera normalmente na manhã desta quinta-feira (16) após um dia de caos provocado por uma falha elétrica que paralisou 8 das 11 estações na quarta-feira (15).

Durante cerca de duas horas, a paralisação foi completa nos dois sentidos do trecho entre as estações Paulista e Vila Sônia, com plataformas e estações lotadas.

A situação foi normalizada por volta das 19h50, de acordo com a concessionária ViaQuatro.

Segundo a concessionária, a falha ocorreu às 10h13 em uma subestação elétrica localizada na estação Fradique Coutinho. "A ViaQuatro lamenta os transtornos ocorridos e pede desculpas aos passageiros que foram afetados", disse, em nota.

A paralisação provocou caos, com passageiros tentando pedir carros por aplicativo para seguir viagem. Na principal saída da estação Paulista, na rua da Consolação, uma massa tomou as calçadas no início da tarde.

OUTRAS LINHAS

Quem precisou pegar outras linhas do metrô também enfrentou problemas na quarta.

Às 12h40, o metrô disse que uma ocorrência não relacionada aos problemas na linha amarela afetava a operação dos trens das linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha, que circulavam com velocidade reduzida. De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, havia um passageiro nos trilhos da linha 1-azul.

Mais tarde, às 15h34, houve uma falha na estação Carrão, da linha 3-vermelha, e os trens passaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada. O problema também não teve relação com a operação da linha 4-amarela.

Por volta das 17h30, a operação nas linhas 1, 2 e 3 já havia sido normalizada e segue assim nesta quinta.

ÔNIBUS

Na manhã desta quinta, a SPTrans acionou o sistema Paese para transportar os passageiros de 16 linhas da ViaSudeste, empresa de ônibus que teve uma paralisação sem aviso prévio aos passageiros. Também foi registrado um boletim de ocorrência. Os motivos da paralisação não foram informados.

As linhas afetadas atendem bairros como a Vila Prudente, Sapopemba e São Mateus, na zona leste da capital.