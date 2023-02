SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bombeiros encontraram mais três corpos após o soterramento de duas casas na noite de segunda-feira (13) em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, por causa do temporal que atingiu a cidade.

Na segunda, o corpo de uma mulher já havia sido encontrado. Entre a tarde desta quarta (15) e a madrugada desta quinta (16) foram localizados os corpos das outras três vítimas, que são da mesma família ?pai, mãe e uma filha de 4 anos.

A chuva provocou alagamentos, deslizamentos de encostas e deixou desabrigados e desalojados. Na terça (14) a prefeitura decretou situação de emergência.

Uma força-tarefa foi criada para atuar na limpeza e remoção de lama, lixo e entulhos nos bairros e prestar assistência às vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva forte provocou ao todo nove desabamentos e ao menos 30 casos de inundações e alagamentos.

O pronto-socorro do bairro Zé Garoto foi tomado pelas águas. Imagens divulgadas por moradores nas redes sociais mostraram a unidade de saúde alagada, com água entrando por todos os lados.

Nesta quinta, o prefeito Capitão Nelson (Avante) anunciou o adiamento a programação do Carnaval. As apresentações de artistas locais e de escolas de samba seriam realizadas entre sábado (18) e terça (21) em sete bairros da cidade. As novas datas ainda não foram marcadas.

"As chuvas foram as maiores de todos os tempos na cidade", disse o prefeito. "Esse não é o momento adequado para festa".