SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os usuários do transporte público da capital paulista têm, nesta quinta-feira (16), mais um dia com estações lotadas, confusão e trens com problemas.

Na quarta (15), por mais de nove horas os passageiros enfrentarem problemas na linha 4-amarela de metrô, quando oito estações chegaram a ficar paradas por conta de uma falha elétrica.

Por volta das 7h, os usuários da linha 9-esmeralda tiveram problemas para entrar na estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. Algumas catracas da unidade estavam com problemas, impedindo a entrada dos passageiros.

Longas filas se formaram, a estação ficou cheia e muitas pessoas se atrasaram para seus compromissos. Houve revolta e confusão.

Nas redes sociais, há relatos de invasão e brigas, mas a assessoria da ViaMobilidade negou a situação.

Entre 7h18 e 7h24, segundo a concessionária, a equipe de manutenção atuou para consertar duas catracas que ficaram inoperantes na estação. Ainda de acordo com a ViaMobilidade, os agentes de atendimento e segurança liberaram a entrada dos passageiros que se acumularam na linha de bloqueio. A operação já está normalizada.

A ViaMobilidade lamentou os transtornos e pediu desculpas aos que foram afetados.

Outro problema no transporte foi registrado na estação Ana Rosa do metrô, sentido Tucuruvi. Um trem precisou ser esvaziado por causa de uma falha no sistema de tração, de acordo com o Metrô.

O problema ocorreu das 6h24 às 6h27. O trem ficou em uma área de estacionamento ao lado da estação Ana Rosa, onde passará por manutenção.