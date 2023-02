- Encontrados os corpos de mais 2 vítimas do soterramento em São Gonçalo

Depois de 53 horas de trabalhos ininterruptos, os bombeiros resgataram na madrugada desta quinta-feira (16) os corpos de Alan Santiago Cabral, de 45 anos, e Maitê Santiago Pereira, 4 anos, vítimas do desabamento de parte da casa onde moravam na rua Adelino Ferreira Brasil, no bairro de Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Na tarde de ontem (15), os bombeiros já haviam encontrado o corpo de Rosilene Pereira Santiago, de 34 anos, sob os escombros.

O casal e a filha estavam desaparecidos desde a madrugada de terça-feira (14), quando começaram as buscas no local. O deslizamento ocorreu em decorrência de um temporal, na noite da última segunda-feira (13).

“Segundo relatos, pai, mãe e filha teriam sido surpreendidos pela lama e não conseguiram deixar o imóvel”, informou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

O trabalho de buscas envolveu cerca de 60 militares, incluindo especialistas em salvamento em desastres e estruturas colapsadas. Houve ainda o apoio de cães farejadores e drones.

Com esses óbitos confirmados, subiu para quatro o número de vítimas que perderam a vida por causa da chuva do início da semana. Em outro desabamento no mesmo bairro, uma mulher foi encontrada morta, na rua Antônio Félix da Silva. Ainda no Engenho Pequeno, duas pessoas foram resgatadas, com vida, dos escombros de uma residência que desmoronou na rua Aideia Barreto Couto.

Outras duas vítimas foram removidas, com vida, pelos militares na Travessa Otávio de Andrade, no bairro do Zumbi, informou a corporação.

Carnaval

Em função das ocorrências desta semana, a Prefeitura decidiu adiar as festividades do Carnaval 2023 e suspendeu os eventos previstos para os próximos dias.

“As apresentações de artistas locais e escolas de samba da cidade, que seriam realizadas do próximo sábado (18) até terça (21), em sete bairros, estão suspensas”, informou.

O prefeito Capitão Nelson disse que a medida foi tomada em respeito e em solidariedade às famílias que foram atingidas pelas chuvas dos últimos dias, consideradas as maiores de todos os tempos na cidade.

“Decidimos adiar o Carnaval. Me coloco no lugar dessas pessoas e sei que não é nada fácil. Esse não é o momento adequado para festas”, disse.

De acordo com a prefeitura, uma nova data para a realização das festividades será divulgada em breve.

A prioridade, segundo o prefeito, é a recuperação do município, com assistência às famílias e trabalho de limpeza e de manutenção da cidade. Capitão Nelson lembrou que a preocupação não terminou porque ainda há previsão de mais chuvas.

“Seguimos trabalhando ininterruptamente para, em breve, já estarmos com tudo recuperado e podermos seguir a nossa vida normal”, afirmou.

Tags:

Chuva | Corpo de Bombeiros | Desabamento | Geral | meteorologia | São gonçalo | Temporal