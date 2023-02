SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Começam nesta quinta (16) as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2023 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). O prazo termina no dia 24 de fevereiro. Para se inscrever, os estudantes interessados devem acessar o Portal Acesso Único do MEC (Ministério da Educação).

Nesta edição, há 226.399 vagas ofertadas em instituições de ensino superior federais, estaduais e municipais.

Para participar do Sisu, é necessário que o candidato tenha feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2022, que não tenha zerado na prova de redação e que não tenha participado do exame como treineiro. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem.

**DATAS SISU 2023**

Inscrições - 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Matrículas: 2 a 8 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 28 de fevereiro a 8 de março

COMO SE INSCREVER NO SISU?

- Para fazer a inscrição, é preciso que a pessoa entre no Acesso Único e clique na opção "fazer inscrição".

- Na próxima tela, o candidato deverá clicar em entrar com o login em gov.br ou em fazer cadastro.

- Antes de começar a inscrição propriamente dita, será necessário confirmar alguns dados pessoais.

- Em seguida, será preciso escolher até duas opções de curso que podem ser pesquisadas por cidade, instituição ou pelo nome do curso.

- Depois, o sistema irá pedir para que os dados de curso, modalidade de vaga e documentação exigida pela instituição na matrícula sejam confirmados.

- Se tudo estiver certo, será preciso clicar em "confirmar minha inscrição".

É PRECISO PAGAR PARA SE INSCREVER?

Não, a inscrição é feita exclusivamente pela internet, no portal, sem a cobrança de taxas.

COMO SABER SE FUI SELECIONADO NA LISTA DE ESPERA DO SISU?

A página do Sisu divulga a data de início da convocação dos candidatos em lista de espera, mas as chamadas são realizadas diretamente pelas instituições de ensino.

Por isso, o candidato que estiver na lista de espera deve acompanhar as convocações junto à instituição na qual tenha manifestado interesse. É importante, por exemplo, estar atento aos meios de comunicação utilizados pela instituição de ensino.