SALVADOR , BA (FOLHAPRESS) - O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira (16), a partir das 15h30, no circuito Barra-Ondina, com um desfile aberto ao público comandado pela cantora Ivete Sangalo.

Ao todo, 31 trios elétricos vão desfilar no Barra-Ondina, sendo 29 deles abertos ao público. Dentre eles estão nomes tradicionais do Carnaval de Salvador, caso de Saulo Fernandes, Claudia Leitte, Xanddy Harmonia e Leo Santana.

Também desfilam neste circuito as bandas Timbalada, Jammil, Parangolé e Chiclete com Banana. O cantor Bell Marques vai comandar o Bloco de Quinta, fechado para associados.

A cantora Ludmilla também fará um desfile aberto ao público, assim como o cantor e guitarrista Davi Moraes, que fará homenagem ao pai Moraes Moreira, que morreu em abril de 2020.

A cerimônia oficial de abertura terá início às 15h com a entrega das chaves da cidade para o Rei Momo, no camarote Expresso 2222. O ato terá participação do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

No circuito do Campo Grande, o trio Armandinho, Dodô e Osmar fará a abertura a partir das 18h, celebrando os cem anos de nascimento de Osmar Macêdo (1923-1997), um dos inventores do trio elétrico ao lado de Adolfo Nascimento (1920-1978), o Dodô.

Na sequência, a cantora Daniela Mercury comanda um trio elétrico aberto ao público, seguida de desfiles da Mudei de Nome, liderada pelo veterano Ricardo Chaves, além das bandas La Fúria e Psirico.

Mais tarde, os blocos dedicados ao samba tomam conta do circuito do Campo Grande. O primeiro a desfilar será o Alerta Geral, comandado por Xande de Pilares, Arlindinho e Eduardinho. Em seguida entra o bloco Amor e Paixão, com o cantor Nelson Rufino e o grupo Batifun.

Também desfilam os blocos Pagode Total, Fogueirão e bloco afro Bankoma, além do Bloco da Capoeira, comandado pelo cantor Tonho Matéria.

O Carnaval de Salvador segue até a quarta-feira de cinzas, quando o cantor Bell Marques vai encerrar a festa com um desfile entre Ondina e a Barra.

A folia volta após um hiato de três anos por causa da pandemia da Covid-19 -o último Carnaval oficial foi realizado em 2020. A Prefeitura de Salvador estima um impacto de R$ 2 bilhões na economia da cidade.

**DESTAQUES DO CARNAVAL DE SALVADOR**

QUINTA-FEIRA (16)

Ivete Sangalo (Barra)

Armandinho, Dodô e Osmar (Campo Grande)

Daniela Mercury (Campo Grande)

SEXTA-FEIRA (17)

Leo Santana (Barra)

Bell Marques (Barra)

É o Tchan (Campo Grande)

SÁBADO(18)

Timbalada (Barra)

Major Lazer e Attoxxa (Barra)

Ilê Aiyê (Campo Grande)

DOMINGO (19)

Olodum (Barra)

Cortejo Afro (Barra)

BaianaSystem (Campo Grande)

SEGUNDA-FEIRA (20)

Filhos de Gandhy (Barra)

Durval Lelys (Barra)

Claudia Leitte (Campo Grande)

TERÇA-FEIRA (21)

Luiz Caldas (Barra)

Saulo Fernandes (Campo Grande)

Muzenza (Campo Grande)