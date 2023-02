SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É como se o relógio biológico do carnavalesco voltasse ao fuso horário normal e o coração passasse a bater no velho ritmo de antes -pulsado por caixas, repiniques e tamborins, claro. Nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo voltam a desfilar no Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo, no período oficial de Carnaval.

Em 2022, o desfile teve de ser adiado para o fim de abril, fora da época de folia, por causa da variante ômicron do novo coronavírus, que lotou hospitais e postos de saúde no início do ano. Em 2021, o Carnaval nem foi realizado por causa das medidas sanitárias contra a pandemia de Covid-19.

Críticas à intolerância religiosa e ao racismo estão entre os temas da primeira noite de desfiles, quando as escolas de samba paulistanas também vão passear pelas águas do mar do litoral sul do Rio de Janeiro ou do Pantanal.

Serão sete agremiações em cada dia. Nesta sexta, a primeira escola a entrar no sambódromo, a Independente Tricolor, inicia seu desfile as 23h15. No sábado, a programação começa mais cedo, as 22h30, com a Estrela do Terceiro Milênio.

Desfilar em abril foi estranho, define o carnavalesco Jorge Silveira, da Mocidade Alegre (agremiação que percorre a avenida na segunda noite), mas necessário para as escolas demarcarem território e realizarem novamente o ritual de cruzar a avenida.

"Fevereiro tem uma mística especial, além de ser um mês mais com temperatura mais quente", afirma Judson Sales, diretor de Carnaval da Tom Maior, penúltima escola a entrar no sambódromo na madrugada desta sexta para sábado.

Sem bloquinhos oficiais, que não foram autorizados a sair às ruas no ano passado, e por causa das dúvidas sobre a pandemia que ainda pairavam, Sales acredita que a cidade não estava contagiada pelo espírito carnavalesco, como agora.

Mesmo assim, a Tom Maior dividiu o quádruplo do primeiro lugar em 2022 -a Mancha Verde levou o título pelos critérios de desempate-, o que acirra a promessa de um Carnaval igualmente disputado em 2023.

A Tom Maior vai fazer uma homenagem às mães pretas ancestrais por meio de personagens de religiões, das afro-brasileiras à católica Nossa Senhora Aparecida, representada no quarto carro da escola.

"Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos... Amém", o enredo da Gaviões da Fiel, que fecha a primeira noite de desfiles já na manhã deste sábado, é uma reflexão sobre a intolerância religiosa.

Júlio Poloni, um dos carnavalescos da Gaviões, diz que enredo deste ano toca em um ponto muito crucial do momento sociopolítico vivido pela sociedade brasileira, em que determinados grupos religiosos insistem em se julgar superiores ou mais legítimos que outros.

Segundo ele, as escolas de samba têm um papel importante no debate em defesa da liberdade religiosa. "Traz a outra face do que tem sido visto Brasil afora", afirma Poloni, que vê o samba deste ano como candidato a entrar na galeria dos maiores da história da Gaviões. "Tratamos o tema com poesia e profundidade."

A Rosas de Ouro, quinta escola a desfilar, tem como enredo as conquistas da população negra. Segundo o carnavalesco Paulo Menezes, o tema, "Kindala!" promete resgatar, entre outros, as raízes da Brasilândia, bairro da zona norte de São Paulo que é berço da escola.

"Ao longo dos anos sempre existiu e segue existindo a tentativa por uma parte da sociedade de mascarar tudo o que o negro sofreu e precisou enfrentar. E hoje ainda sofre e enfrenta. É uma luta diária", afirma Menezes, na apresentação do enredo da escola.

A Independente Tricolor abre a primeira noite de desfiles e fala do retorno da escola do Grupo Especial, com um enredo que faz alusão a estratégias para se vencer batalhas.

A Unidos de Vila Maria, quarta escola do cronograma desta sexta para sábado, também faz um passeio pela história da escola e de sua comunidade.

A Acadêmicos do Tatuapé, com seus cerca de 2.200 componentes, promete uma emocionante homenagem a Paraty, cidade do litoral sul fluminense.

Um misto de história e preservação, a Barroca Zona Sul tem como tema a defesa do Pantanal de invasores espanhóis e portugueses e de bandeirantes pela população indígena Guaicurus.

"No Pantanal há de resplandecer o verde das matas, o azul do céu", diz trecho do samba da escola, que remete a tempos antes mesmo do descobrimento do Brasil, mas segue bastante atual. Quase metade da população de onças-pintadas do local foi afetada diretamente pelos incêndios que devastaram a região em 2020, por exemplo.

Com os dois grupos de acesso, o Carnaval de São Paulo tem ao todo quatro dias de desfiles, que atraem mais de 110 mil espectadores e cerca de 30 mil componentes de escolas, segundo a LigaSP, que organiza o evento.

VEJA ORDEM DOS DESFILES DO GRUPO ESPECIAL

Sambódromo do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana, zona norte de São Paulo

**Sexta (17)**

21h00 - Desfile das velhas-guardas de São Paulo

23h15 - Independente Tricolor

00h20 - Acadêmicos do Tatuapé

01h25 - Barroca Zona Sul

02h30 - Unidos de Vila Maria

03h35 - Rosas de Ouro

04h40 - Tom Maior

05h45 - Gaviões da Fiel

**Sábado (18)**

20h30 - Afoxé Filhos da Coroa de Dadá

22h30 - Estrela do Terceiro Milênio

23h35 - Acadêmicos do Tucuruvi

00h40 - Mancha Verde

01h45 - Império de Casa Verde

02h50 - Mocidade Alegre

03h55 - Águia de Ouro

05h00 - Dragões da Real