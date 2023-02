SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Confusões marcaram a realização da apuração do Grupo A do Carnaval de Vitória durante a última quarta-feira (15). Nildemar Nolasco, presidente da escola de samba Independentes de São Torquato, vice-campeã de 2023, atirou o troféu ao chão ao final do evento.

As informações foram divulgadas pelo jornal A Gazeta. Conforme o relato, o prêmio ficou em pedaços e foi recolhido diante de integrante da escola Pega no Samba, eleita vencedora durante a apuração.

Jonas Schneider, representante da Independentes de São Torquato, conversou com a reportagem sobre o caso. "Fizemos um belo desfile. Não esperávamos alguns quesitos recebendo notas baixas. Se alguma escola merecia o título, era a São Torquato".

"Ninguém passou (pela avenida) melhor do que nós. Com a cabeça quente, o nosso presidente cometeu aquele ato. Ele já se desculpou, vamos continuar nosso trabalho e vida que segue. Vamos em busca de outro belo desfile, a vida continua", concluiu.

Jonas informou que o presidente da Independentes de São Torquato conversou com a organização do carnaval local, evitando uma punição.

Membros das escolas de samba se desentenderam no local, gerando um princípio de confusão. Não há relatos de agressão física.

As imagens circularam nas redes sociais. Segundo A Gazeta, o clima de insatisfação era nítido durante a leitura das notas no local. As escolas que participaram da disputa buscavam uma vaga no grupo especial.

A Liesge, responsável pelo Carnaval de Vitória, não se pronunciou oficialmente sobre o caso nas redes sociais.