SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Interpretando seu personagem Lui Lorenzo, o ator global José Loreto subiu na Pipoca da Ivete como cantor convidado e apresentou-se com músicas da novela "Vai na Fé", nessa quinta-feira (16). As cenas gravadas no trio elétrico de Ivete Sangalo aparecerão na nova novela da Globo, que começou na segunda semana de janeiro.

Em vídeos da cobertura ao vivo do bloco de Carnaval, o ator aparece cantando -completamente interpretando o personagem de Lui Lorenzo (inclusive com o figurino). Ivete também se refere a José Loreto somente como Lui e também 'dirige' algumas das cenas no trio elétrico.

"Segura a banda que vou fazer uma tomada agora com eles, coloca as câmeras só no público", pede Ivete em um momento do bloco. Após isso, a cantora instrui o ator a gritar "Só vocês!" e cantar um pedaço de sua música para que a plateia repita, o que José Loreto segue completamente.

Em uma rápida instância, Ivete até comete uma gafe no seu papel, chamando o personagem de "Lui Loreto", ao invés do sobrenome certo, "Lorenzo".

A ação faz parte de uma estratégia de marketing ainda maior, quase produzindo o personagem de José Loreto como um cantor real. A Globo, inclusive, em janeiro, disponibilizou um disco autointitulado "Lui Lorenzo", contendo quatro músicas na voz do ator -completando o astro pop da novela.