SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aumento do salário mínimo, a reunião dos bancos credores com a Americanas, a suspensão da falência da Livraria Cultura e outras notícias para começar esta sexta-feira (17).

MERCADO

Lula anuncia salário mínimo de R$ 1.320 e isenção do Imposto de Renda de R$ 2.640. Presidente afirmou que isenção do IR vai aumentar gradativamente até chegar a R$ 5.000.

BANCO CENTRAL

Lula diz que tem que mudar autonomia do BC se economia não melhorar. O presidente disse que se a autonomia "trouxer uma coisa extraordinariamente positiva, pode ser mantida".

POLÍTICA

TSE cria atalho para incluir investigações policiais em ações que miram Bolsonaro. Em decisão unânime, minuta golpista foi incluída em um dos processos que pedem inelegibilidade do ex-presidente.

MERCADO

Acionistas sinalizam aporte de R$ 7 bi na Americanas e reunião com bancos termina sem acordo. Valor a ser injetado pelos bilionários Lemann, Telles e Sicupira foi considerado insuficiente por credores.

CULTURA

Livraria Cultura consegue suspensão da falência com liminar. Desembargador pede reexame das provas que levaram a sentença contra empresa na semana passada.

MUNDO

EUA pedem ao Brasil para se colocar no lugar da Ucrânia. Subsecretária do Departamento de Estado aumenta tom por posição mais incisiva do governo brasileiro contra Moscou.

MUNDO

Portugal acaba com visto gold para conter disparada de preços imobiliários. País também limitará renovação de autorizações existentes; brasileiros são segunda nacionalidade mais beneficiada.

CARNAVAL

O maior Carnaval do mundo voltou, brada trio em Salvador na abertura da folia. Ivete Sangalo foi o destaque na festa do circuito Barra-Ondina, a capital baiana, nesta quinta-feira (16).

FUTEBOL INTERNACIONAL

Em nova versão, defesa de Daniel Alves admite que houve penetração. Decisão sobre liberdade provisória do jogador pode sair nesta sexta-feira (17).

CINEMA

Bruce Willis é diagnosticado com demência frontotemporal. Em comunicado nas redes sociais, família do astro de Hollywood indica que ele está no estágio avançado da doença.