SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O segundo dia de Carnaval em Salvador terá desfiles de Bell Marques, Cláudia Leitte e Leo Santana no circuito Barra-Ondina e apresentação do rapper Emicida no Pelourinho.

A programação do dia começa às 14h30, no Farol da Barra, com o trio elétrico do projeto Balancê. Comandado pelas cantoras Márcia Short, Carla Visi e Ana Mametto, o desfile será uma homenagem à cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022.

Serão 28 atrações no Barra-Ondina, sendo 22 delas desfiles sem cordas, abertos ao público, incluindo Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Luiza Sonza e Anitta.

Entre os blocos, o cantor Bell Marques comanda o Vumbora, enquanto Leo Santana fará a festa dos associados do bloco Nana. Claudia Leitte desfila com o bloco Blow Out.

No circuito do Campo Grande, a festa começa a partir das 13h com 25 atrações do Furdunço, que desfilam em minitrios e carros adaptados. Às 17h, começam a desfilar os trios elétricos de grande porte com a banda É o Tchan, blocos Olodum e Cortejo Afro.

O bloco de samba Alvorada vai para a avenida com Arlindinho, Marquinhos Sensação, Roberto Mendes, Bambeia e outros convidados. O desfile fará uma homenagem ao poeta e compositor José Carlos Capinan com o tema "Soy loco por ti, Capinan".

No Pelourinho, haverá apresentações da cantora Baby do Brasil e o rapper Emicida.

O Carnaval de Salvador segue até a Quarta-feira de Cinzas, quando um desfile do cantor Bell Marques encerrará a festa com um desfile entre Ondina e a Barra.

A festa volta após um hiato causado pela pandemia da Covid-19 -o último carnaval foi em 2020. A Prefeitura de Salvador estima um impacto de R$ 2 bilhões na economia da cidade.

Destaques da programação:

Quinta-feira (16)

Ivete Sangalo (Barra) Armandinho, Dodô e Osmar (Campo Grande) Daniela Mercury (Campo Grande)

Sexta-feira (17)

Leo Santana (Barra) Bell Marques (Barra) É O Tchan (Campo Grande)

Sábado (18)

Timbalada (Barra) Major Lazer e Attoxxa (Barra) Ilê Aiyê (Campo Grande)

Domingo (19)

Olodum (Barra) Cortejo Afro (Barra) BaianaSystem (Campo Grande)

Segunda-feira (20)

Filhos de Gandhy (Barra) Durval Lelys (Barra) Claudia Leitte (Campo Grande)

Terça-feira (21)

Luiz Caldas (Barra) Saulo Fernandes (Campo Grande) Muzenza (Campo Grande)