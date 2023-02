RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os turistas vão chegando, e o Carnaval começa a esquentar no Rio de Janeiro, que terá dez blocos oficiais nesta sexta-feira (17).

O destaque da programação é o tradicional Bloco das Carmelitas, que há 30 anos desfila fantasias de freira por Santa Teresa, na região central. O cortejo se concentra às 13h e sai às 15h pelas ladeiras do bairro. Uma segunda apresentação do bloco acontece na terça (21).

Fora do aplicativo de busca da prefeitura carioca, a também antiga Banda do Lido abre a festa momesca em Copacabana, percorrendo a orla da praia da zonal sul das 19h às 21h.

Completam a programação outros variados cortejos menores e temáticos. Também às 15h, o Bloco das Garizetes homenageia os garis da cidade no bairro do Estácio (região central).

Na mesma região, às 17h, o Bloco dos Bancários "Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí" pretende lembrar a importância do uso de preservativos, com a participação da bateria da escola Unidos da Tijuca.

Ali perto, no mesmo horário, o bloco Órfãos do Brizola quer levar política e crítica social às ruas e reverenciar o político gaúcho, o único a chefiar dois estados do país --Leonel Brizola foi governador do Rio Grande do Sul (1959-1963) e do Rio de Janeiro (1983-1987 e 1991-1994).

Os funcionários da Marinha da Ilha das Cobras também têm um cortejo para chamar de seu. O G.R.B.C. Ninho dos Cobra do Arsenal desfila também às 17h, no centro. Às 18h, o forró toma conta do Méier (zona norte) com o Bloco da Caramuela.

Também há opções na Lapa, com o Boêmios da Lapa das 18h às 22h, e na Saúde, onde o Escorrega Mas Não Cai promete arrastar cerca de mil pessoas. No mesmo horário, pessoas com deficiência dão visibilidade à causa no Senta que Eu Empurro, no Catete.

O Rio de Janeiro terá mais de 450 blocos em todo o período de Carnaval (que se inicia um mês antes da data oficial), montando neste ano a maior estrutura de sua história. O centro da cidade pela primeira vez receberá mais cortejos do que a zona sul.

Os megablocos, por exemplo, que reúnem mais de 100 mil pessoas, acontecem na avenida Presidente Antônio Carlos. São os casos do Cordão do Bola Preta (sábado, 18), Fervo da Lud (terça, 21), Anitta (25) e Monobloco (26). Já os desfiles das escolas de samba na Sapucaí ocorrem neste domingo (19) e segunda (20).

PROGRAMAÇÃO DE BLOCOS DO RIO DE JANEIRO SEXTA (17)

Bloco das Garizetes

15h às 17h

Estácio

Bloco das Carmelitas

15h às 18h

Rua Dias de Barros - Santa Teresa, centro

Bloco dos Bancários 'Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí'

17h às 19h

Centro

Bloco Órfãos do Brizola

17h às 20h

Centro

Abraço do Urso

18h às 20h

Estrada dos Sete Riachos, 339 - Santíssimo, zona oeste

Bloco Confraria Boêmios da Lapa

18h às 22h

Arcos da Lapa - Lapa, centro

Bloco da Caramuela

18h às 22h

Méier, zona norte

Senta que Eu Empurro

18h às 22h

Catete

Banda da Rua do Mercado

19h às 22h

Praça 15 de Novembro, 20 - Centro

Banda do Lido Copacabana

19h às 21h

Av. Atlântica, na pista da praia - Copacabana, zona sul

SÁBADO (18)

Céu na Terra

7h30 às 12h

Largo dos Guimarães - Santa Teresa, região central

Amigos da Onça

8h às 13h

Posto 3 da Praia do Flamengo - Flamengo, zona sul

Multibloco

8h às 12h

Avenida Henrique Valadares, 41 - centro

Cordão do Bola Preta

8h às 13h

Rua Primeiro de Março, 66 - centro

Cordão do Prata Preta

9h30 às 13h

Praça Da Harmonia - Gamboa, região central

Empolga às 9h

9h às 15h

Avenida Atlântica, 4.122 - Copacabana, zona sul

Banda de Ipanema

17h às 21h

Rua Gomes Carneiro, 55 - Ipanema, zona sul