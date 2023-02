BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Professor é encontrado morto com mãos e pés amarrados em escola no Pará. O corpo da vítima foi achado por alunos. Ele estava com as mãos e pés amarrados e tinha uma corda no pescoço. Pertences e dinheiro foram roubados. A suspeita dos investigadores é de latrocínio.

O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (15) na escola particular Reverendo João Batista da Silva, em Ananindeua (PA). A vítima foi o professor Omar de Araújo Linhares, de 63 anos, que é diretor e proprietário da instituição de ensino.

Alunos que chegaram ao local no início da noite para participar de uma prova encontraram o corpo do professor em uma das salas. Uma testemunha contou que estranhou a porta do estabelecimento estar aberta.

"Ele era muito cuidadoso com a segurança. Quando vimos a porta aberta percebemos que tinha alguma coisa errada e avisamos a polícia", disse uma testemunha, que preferiu não ser identificada por segurança.

Mesmo assim, alguns alunos entraram na casa e encontraram a vítima no chão, com as mãos e pés amarrados e uma espécie de corda no pescoço. Ainda segundo as testemunhas, o local tinha marcas de que teria sido uma luta corporal. Elas notaram ainda que o celular dele e uma quantia em dinheiro haviam sido levados.

A comunidade ficou surpresa com a violência contra o educador, conhecido na região por participar de projetos sociais. Vários amigos e ex-alunos se manifestaram nas redes sociais lamentando o crime brutal.

O corpo do professor foi encaminhado para perícia. A Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Divisão de Homicídios.