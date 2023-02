SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Testar o glitter no antebraço antes de aplicar no rosto, alongar o corpo e contar com a rede de apoio para evitar exageros podem ajudar os foliões a curtir o Carnaval sem perrengues antes ou depois da festa.

Especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo dão dicas sobre como aproveitar a euforia causada pelo retorno completo do Carnaval, que foi cancelado ou adiado nos últimos anos em decorrência da pandemia de coronavírus.

**ESTABELEÇA SUA REDE DE APOIO**

Para combater os excessos que podem causar arrependimento ou colocar a saúde em risco, Liliana Seger, psicóloga e doutora em Psicologia pela USP (Universidade de São Paulo), recomenda aproveitar a festa sem abrir mão de redes de apoio.

A dica é fazer acordos com amigos (principalmente os que não bebem ou mais sóbrios) para que eles possam ajudar a colocar limites para não se machucar emocionalmente.

Seger também recomenda conhecer o trajeto dos blocos para saber onde procurar a ajuda de agentes públicos e buscar por dicas de segurança.

Para aproveitar o momento com alegria, mas sem desespero, ela sugere diversão e cuidado também em outras épocas do ano. "Cuide sempre da sua saúde mental e não deixe a corda esticar ao máximo até querer soltá-la de uma vez só no Carnaval", afirma Seger.

**CONVERSE COM ALGUM MÉDICO CASO TENHA PLANOS DE CONSUMIR ALGO**

Eduardo Humes, médico psiquiatra e coordenador do Grapal (Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno) da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), aponta sempre pode haver consequências quando o tema é o consumo ou a mistura de drogas.

Humes recomenda que o folião não se esqueça de conversar honestamente com algum médico se pretende consumir algum tipo de droga durante a festa. "Se for usar drogas, é importante fazer isso de forma responsável. Alguém que mistura antidepressivo com ecstasy, por exemplo, tem grande chance de passar mal", afirma Humes.

"Isso pode impactar negativamente a sua saúde, então não deixe de conversar com seu médico, principalmente se você tem alguma doença crônica ou toma medicamento de uso contínuo", completa o psiquiatra.

Intercale o álcool com água e não deixe o estômago vazio

Quando estiver na folia, a dica é intercalar o álcool com água, segundo Sabrina Theil, nutricionista pós-graduada em fitoterapia pelo IPGS (Instituto de Pesquisas Ensino e Gestão em Saúde). A profissional afirma que a dica para beber com segurança é intercalar as doses de álcool com a ingestão de água.

"A toxicidade do álcool diminui quando intercalamos com o consumo de água. A gente também acaba bebendo menos álcool quando faz isso", afirma Theil.

Ela também recomenda que o folião não se esqueça de comer entre uma dose e outra. Iogurte, açaí com granola, sanduíche de pão integral com pasta de atum, vitaminas de fruta e barrinha de proteína são opções boas e fáceis de encontrar, indica a nutricionista.

Antes de ir para a festa, o ideal é consumir uma refeição completa, com proteína, carboidrato e gordura. "Pode ser um almoço composto por arroz, feijão, carne e salada ou, em lugares quentes, refeições mais leves, como proteína e salada regada com azeite", diz a profissional.

**ESCOLHA O CALÇADO CERTO**

Janaina Candido, educadora física e personal trainer com pós-graduação em Biomecânica do Movimento e Treinamento Feminino pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), recomenda deixar de lado o salto alto para evitar torções no pé e preservar a coluna. Os solados muito planos, por outro lado, podem deixar o calcanhar dolorido, por isso a melhor opção é usar um tênis confortável e firme.

Outra dica importante é fazer alongamento antes e depois da festa para evitar lesões.

"Quando a gente pula muito na folia, os músculos ficam tensos. O alongamento ajuda a relaxar a musculatura e evita dores na lombar, no joelho ou em outras regiões", afirma Candido.

**PASSE PROTETOR SOLAR E TESTE O GLITTER**

Para cuidar da pele, Juliana Hypólito, médica especialista em dermatologia pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), recomenda o uso de protetor solar com FPS 30 ou mais. O ideal é reaplicar a proteção a cada 2 horas, mas se não for possível, usar novamente o produto ao menos mais uma vez no dia já faz diferença, afirma a especialista.

"Antes de sair de casa, o melhor é passar o protetor antes de vestir a roupa para não esquecer nenhuma parte desprotegida", diz Hypólito. A especialista também recomenda o uso de chapéu para preservar o couro cabeludo.

A fim de evitar alergias com glitter, pinturas e maquiagens, o indicado é fazer um teste com o produto no antebraço um dia antes de usá-lo no rosto.

"Caso você perceba que a pele está vermelha, coçando, irritada ou ardida, o ideal é tentar remover a maquiagem o quanto antes e, se possível, procurar o auxílio do seu médico dermatologista", afirma a profissional.