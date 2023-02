SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval afeta o funcionamento de diversos serviços, com horários alterados e dias sem expediente.

Confira a seguir o que abre e o que fecha nos próximos dias na cidade de São Paulo:

**BANCOS**

As agências bancárias estarão fechadas na segunda (20) e na terça (21), de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Os bancos voltam a abrir na quarta-feira (22), ao meio-dia.

Para os dias em que não há expediente bancário, a instituição orienta os clientes a usarem os canais digitais, como sites e aplicativos, para pagar contas e fazer transferências.

**RODÍZIO**

O rodízio de veículos estará suspenso a partir de segunda, voltando a vigorar apenas na quinta-feira (23), de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

As demais restrições existentes para veículos pesados e fretados continuam vigentes no período.

**SAÚDE**

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, na segunda e terça, assim como na quarta até o meio-dia, algumas unidades na capital estarão terão funcionamento alterado.

AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e UBSs Integradas (Unidades Básicas de Saúde), assim como hospitais e prontos-socorros municipais, funcionam normalmente.

As UBSs voltam a abrir normalmente na quarta, a partir do meio-dia.

Os hospitais veterinários públicos das regiões norte, leste e sul funcionarão normalmente na segunda e na quarta. Já a unidade oeste estará fechada nos três dias.

**VACINAÇÃO**

As campanhas de vacinação contra Covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente neste sábado (18), na segunda e na terça em AMAs e UBSs Integradas, das 7h às 19h. Na quarta, as UBSs se somam ao atendimento, a partir do meio-dia.

**ÔNIBUS E BILHETE ÚNICO**

Na segunda-feira, a frota do sistema será equivalente a 83% de um dia útil. Na terça, será equivalente a um sábado, e na quarta a operação será normal.

De acordo com a SPTrans, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus será realizado das 6h às 22h de segunda a quarta. Já as lojas Jabaquara (zona sul) e Santana (zona norte) terão atendimento normal na segunda e na quarta, mas estarão fechadas na terça.

O Posto Central da SPTrans estará fechado durante o Carnaval, e o atendimento será retomado às 8h de quarta-feira.

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do Bilhete Único, que pode ser feita também por aplicativo -a lista dos aplicativos credenciados para a venda de crédito está disponível no site. Após a compra dos créditos, basta recarregar o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores dentro dos coletivos.

**MERCADOS E SACOLÕES**

A Central de Abastecimento Leste e Pátio Pari funcionam normalmente nos três dias de folia.

Na segunda não funcionam os mercados de Guianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba e Tucuruvi, além do Sacolão da Lapa. Na terça estarão fechados os mercados de Guaianases, Ipiranga, Lapa, Penha, São Miguel, Sapopemba e Tucuruvi.

Todos os mercados e sacolões abrem normalmente na quarta de cinzas.

**PARQUES**

Os parques municipais irão funcionar normalmente, lembrando que os parques naturais permanecem fechados às segundas-feiras, para manutenção. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

O parque Ibirapuera (zona sul) estará aberto, mas os portões 9 e 10 estarão fechados para carros e pedestres. O estacionamento poderá ser acessado pelos portões 3 e 7.

Os parques Augusta (região central) e do Povo (zona oeste) terão alguns portões de acesso fechados durante a passagem dos blocos de rua.

A entrada para o parque Augusta deverá ser feita pelo portão da rua Caio Prado. No parque do Povo, os portões 2 e 3 ficarão fechados, com entrada pelo portão 1 e pelo portão de acesso à ciclovia do parque Bruno Covas.