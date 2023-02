SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os novos imunizantes serão distribuídos e utilizados por todo o estado a partir do dia 27 deste mês.

A vacina bivalente é uma atualização que protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes ômicron. Além de reforçar a vacinação, a meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% da população-alvo.

No primeiro momento, serão contemplados os seguintes grupos:

- Idosos acima dos 70 anos;

- Imunocomprometidos;

- Comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

- E pessoas acima de 12 anos vivendo em Instituições de Longa Permanência, assim como os trabalhadores desses locais.

A Secretaria de Estado da Saúde afirmou que ampliará a imunização conforme mais vacinas chegarem ao país.

"Essas doses são muito bem-vindas a São Paulo. Sempre é bom lembrar que a pessoa imunizada, principalmente com as doses de reforço, tem menor risco de contrair a Covid-19 de uma forma mais grave", disse o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.