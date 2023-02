- Rei Momo declara oficialmente aberto o carnaval do Rio

A prefeitura do Rio de Janeiro fez, na tarde de hoje (17), a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, Djeferson Mendes, que declarou o carnaval da cidade oficialmente aberto. A cerimônia foi realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul da capital fluminense.

O prefeito Eduardo Paes destacou que este carnaval vai celebrar a vida, depois de dois anos em que a festa foi impedida ou moldada pelos cuidados necessários para conter a disseminação da covid-19. "Graças à ciência, graças à medicina, graças ao Sistema Único de Saúde e àqueles que se vacinaram, nós podemos novamente celebrar a vida nos encontrando no carnaval carioca", afirmou Paes.

Paes enfatizou que é preciso festejar a democracia, que, segundo ele, teve suas instituições postas à prova. "Mais uma vez, a população brasileira e as instituições brasileiras se mostraram mais fortes", disse o prefeito, ainda com a chave da cidade em suas mãos.

Após receber o objeto simbólico, o Rei Momo, acompanhado de sua corte, fez o anúncio oficial. A família real do carnaval conta ainda com a rainha Mariana Ribeiro, e as princesas Monalisa Carvalho e Rhuanda Risso.

"Viva o carnaval da democracia. Viva mais um ano, mais uma festa, mais um reinado. E eu declaro o carnaval da democracia, o carnaval do Rio de Janeiro aberto!", proclamou o rei da folia.

Em seguida, a banda da Guarda Municipal tocou o hino do Rio de Janeiro, a icônica canção Cidade Maravilhosa. Depois, a bateria da Grande Rio, atual campeã do carnaval carioca, animou a família real do carnaval e as passistas que participavam da festa.

Mais de 400 desfiles

Desde o pré-carnaval até os próximos dias, mais de 400 desfiles de blocos de carnaval devem animar foliões pelas ruas do Rio de Janeiro. A Marquês de Sapucaí começa hoje (17) a receber os desfiles das escolas de samba da Série Ouro, e, nas noites de domingo e segunda-feira, apresentam-se as escolas do Grupo Especial.

A movimentação econômica esperada pela prefeitura para o carnaval deste ano deverá alcançar R$ 4,5 bilhões, com aumento de 12,5% em relação a 2020, que foi a última festa antes da pandemia de covid-19.

A festa de Momo na capital fluminense é responsável por um terço de toda a movimentação econômica do país, no período. A prefeitura do Rio estima que a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) de turismo alcance R$ 23,3 milhões, resultado 20% maior do que o registrado em fevereiro de 2020, de R$ 19,4 milhões.

