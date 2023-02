SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Carnaval de São Paulo deve ser impactado por fortes chuvas neste final de semana, com riscos de alagamentos e deslizamentos de terra após precipitações que vão de 80 a 250 mm em diferentes regiões do estado até a noite do domingo.

A média histórica para o mês de fevereiro, segundo o Inmet é de 250 mm. É necessário que quem vai às praias ou vive em áreas de risco redobre os cuidados, especialmente no Litoral Norte e na Baixada Santista.

O Litoral Norte é a região com as maiores previsões de chuvas -e com as maiores preocupações. O solo já está encharcado pelas chuvas dos últimos dias, o que deixa as autoridades em alerta devido às encostas da região, já que, segundo o meteorologista da Defesa Civil de São Paulo, Alexandre Galvão, 250 mm são esperados para a região nas próximas horas.

Uma perspectiva: o previsto para fevereiro inteiro em municípios como Ilhabela e São Sebastião é de 303 mm. O alerta na região é emitido sempre que esperam-se chuvas acima de 100 mm em 72 horas, dados os riscos de movimento de terra e alagamentos.

A distribuição desse volume é crucial para determinar riscos. Quanto mais rápido ocorrer a chuva, maiores os impactos. Para se ter uma ideia, o temporal recente em São Gonçalo se deu pela precipitação de 199 mm; já a tragédia de Petrópolis no ano passado foi provocado por volume semelhante, 250 mm, mas que atingiram o solo em apenas três horas.

A Defesa Civil de São Paulo orienta a população a ficar atento a sinais de risco, como o de movimentação do solo, postes e árvores inclinadas, além de rachaduras nas paredes ou portas e janelas emperrando repentinamente.

"Se a diversão for em praias, rios, cachoeiras ou em bloquinhos, lembre-se que locais abertos são mais propensos à queda de raios. Em cachoeiras, é comum a ocorrência da cabeça d'água, fenômeno que provoca o aumento repentino do volume d'água. Portanto, fique atento aos sinais para não ser pego de surpresa: mudança de cor da água - normalmente fica mais escura -, surgimento de folhas, galhos e pedras rolando pelo rio", alertou a Defesa Civil de São Paulo.

Deve chover até 250 mm em Litoral norte (Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião).

Deve chover até 150 mm em Itapeva, na Região da Serra da Mantiqueira e São José dos Campos.

Deve chover até 100 mm em Barretos e Franca.

Deve chover até 80 mm na Capital e região metropolitana, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e Araraquara.

NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, 22°C E MUITA CHUVA

O período chuvoso mais intenso está previsto entre a tarde de sábado e a noite do domingo. A temperatura máxima não deve exceder os 22ºC.

"Vai realmente impactar no carnaval, pois não serão só pancadas. Serão horas de chuva que vão produzir alagamentos e riscos de transbordamentos", explicou Thomaz Garcia, metereologista do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo.

O metereologista reforça indicações básicas de segurança:

"São as recomendações de sempre: não se manter em local inseguro, não ficar embaixo de arvores e da rede elétrica, fugir das enxurradas, nunca enfrentar alagamentos, mesmo sendo pedestre", afirmou Thomaz Garcia, metereologista do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo.

Na segunda e terça, a frente fria começa a se afastar de São Paulo e as chuvas devem ocorrer de forma mais tradicional - as pancadas no fim da tarde, típicas do verão. As temperaturas também sobem e atingem a máxima de 27ºC.

CONTATOS ÚTEIS

A Defesa Civil possui o aplicativo Alerta SP, que emite comunicados conforme novos avisos chegam.

Também é possível se cadastrar para receber SMS's pelo número 40199.

Já o número para emergências é o 199.