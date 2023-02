SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulistanos enfrentavam lentidão nas principais vias de acesso ao interior e ao litoral por volta das 19h30 desta sexta-feira (17), início do feriado prolongado de Carnaval.

Na Imigrantes, sentido litoral, havia pontos de congestionamento entre os quilômetros 43 e 70. Na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do 265 ao 248.

Na saída para o interior paulista, a rodovia dos Bandeirantes tinha tráfego lento na altura de Campinas, na pista expressa. O tráfego era mais intenso entre os quilômetros 88 e 91. A Anhanguera apresentava tráfego congestionado em São Paulo, na pista expressa, entre os quilômetros 20 e 23.

A Raposo Tavares apresentava lentidão na pista marginal entre os quilômetros 98 e 99. Na Castelo Branco, o trânsito também era mais intenso na pista marginal, entre os quilômetros 20 e 24.

Na Fernão Dias, a lentidão estava na pista sentido Belo Horizonte, entre os quilômetros 64 e 56, em Mairiporã. Os motoristas também eram obrigados a andar devagar na altura de Atibaia.

HORÁRIOS DE MENOR MOVIMENTO

Sexta-feira, da 0h às 14h e das 22h a 0h

Sábado, da 0h às 8h e das 20h a 0h

Domingo, da 0h às 8h e das 20h a 0h

Segunda, da 0h às 14h e das 22h a 0h

Terça, da 0h às 10h e das 22h a 0h

Quarta, das 0h às 08h e das 18h a 0h

ANTES DE PEGAR ESTRADA

Cuidados mecânicos: verifique os itens de segurança, condições dos pneus, freios, luzes e limpadores de para-brisa. Se puder, faça um check-up em uma oficina mecânica antes da viagem.

Atenção ao volante: mantenha uma distância segura dos outros veículos, dê passagem quando solicitado, nunca dirija após ingerir bebida alcoólica e ultrapasse somente com segurança.

Chuva e neblina: em caso de condições adversas do clima, redobre os cuidados, reduza a velocidade e procure se guiar pelas faixas da rodovia.

Para não esquecer: os faróis baixos devem permanecer acesos, e o acostamento só deve ser usado em caso de emergência.

CNH: a Carteira Nacional de Habilitação precisa estar dentro do prazo de validade ou, no máximo, vencida há 30 dias. Motoristas que tiveram a CNH vencida entre março e abril do ano passado e que não renovaram por causa da suspensão de prazos em virtude da pandemia têm até o próximo dia 30 para deixar a documentação em dia.

Documentação: lembre-se de verificar se o licenciamento está em dia. Caso contrário, a multa é de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo.

Fontes: Artesp e Detran-SP