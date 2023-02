SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Caetano Veloso é uma das atrações da primeira noite do Carnaval do Recife, na noite desta sexta-feira (17). Nas redes sociais, o discurso do artista sobre a origem da maior festa brasileira na Bahia viralizou nas redes sociais. Nele, Caetano mostra a relação do evento de Pernambuco e o de Salvador.

"Acho que, em 1949, o [clube carnavalesco] Vassourinhas foi a Salvador e isso motivou Osmar e Dodô a comporem frevos e tocarem instrumentos elétricos que eles mesmos construíram. Eles saíram em carro aberto em 1950, depois isso cresceu, e veio a se chamar Trio Elétrico. Nasceu por causa da visita do Vassourinhas", explicou o compositor.

Por fim, Caetano demonstrou emoção com sua conclusão: "Em larga medida, o Carnaval da Bahia é uma eterna homenagem grata ao Carnaval do Recife".

No Twitter, o Carnaval de Pernambuco e o nome de Caetano ficaram entre os assuntos mais comentados.