RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nas ruas desde 1918, o Cordão da Bola Preta, considerado o mais antigo bloco de carnavalesco da capital fluminense, abriu o Carnaval carioca neste sábado (18), pela rua Primeiro de Março desde às 9h.

A última vez que saíram foi em 2020, quando estima-se que mais de 600 mil pessoas prestigiaram o bloco.

A concentração começou 8h e desde então já se pode ver foliões percorrendo Avenida Presidente Vargas rumo ao bloco, cuja principal entrada se dá pela lateral da CCBB.

Neste ano, o acesso está controlado por revistas da Polícia Militar do Rio de Janeiro. No interior do bloco, agentes do projeto Lixo Zero, da Comlurb, vigiam infratores que estejam jogando lixo no chão ou urinando na calçada.

Com 32 agentes percorrendo só o Cordãoda Bola Preta, Jorge Silva Azevedo, o supervisor do projeto, explica que calma e paciência são necessárias na hora da abordagem.

"Nunca nos aconteceu nada agressivo", explica ele, que afirma também receber treinamento para lidar com situações violentas.