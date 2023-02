SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bloco Tarado No Você voltou a ocupar a esquina das avenidas Ipiranga com São João, neste sábado (18), após quase ficar de fora do Carnaval por ter perdido o prazo de inscrição.

Foliões se mobilizaram nas redes sociais e a secretaria de Cultura voltou atrás na decisão e incluiu o bloco na programação oficial.

Apesar do céu carregado, e da previsão de chuva forte para o início da tarde deste sábado, foliões começam a ocupar a esquina histórica à espera do repertório inspirado nas músicas de Caetano Veloso. O desfile está marcado para começar as 10h.