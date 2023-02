RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar disse, no Galo da Madrugada, que o Carnaval também é, para ela, uma comemoração do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Estou muito feliz de estar aqui no Carnaval comemorando o novo governo (Lula). Espero que a gente tenha anos melhores", afirmou em entrevista à reportagem.

Durante a campanha eleitoral, Pabllo foi uma das cantoras que apoiaram Lula.

A cantora levou o público ao delírio durante o Galo da Madrugada, por volta das 13h30. Ela seguiu, a partir do camarote oficial do bloco, em trio elétrico junto com Juliette e Romero Ferro.

"É minha segunda vez no Galo, estou muito feliz. O público está bem animado", disse Pabllo, que fez a sua estreia no bloco em 2020.